Janhvi Kapoor jouera dans le remake hindi du thriller de survie Helen et partage de nouvelles affiches

Après avoir impressionné les masses avec Good Luck Jerry, Janhvi Kapoor sera ensuite vue dans l’entreprise de production de son père Boney Kapoor, Mili. Les affiches du film ont été publiées en ligne, et il est présenté comme la prochaine grande chose pour l’actrice. Mili est la première collaboration de Boney et sa fille Janhvi.

Mili est le remake hindi du thriller de survie malayalam Helen (2019) et il est dirigé par le même réalisateur, Mathukutty Xavier. Dans le film, Janhvi joue le rôle de Mili Nautiyal, une diplômée en soins infirmiers qui est enfermée dans une salle de congélation dans un centre de poulet. Selon le film original, Mili devra survivre au froid glacial et cela l’emmènera dans un voyage qui changera sa vie. Janhvi a partagé les affiches avec la légende : “Dans 1 heure, sa vie va changer… #Mili.”





Fait intéressant, le dernier film de Janhvi, Good Luck Jerry, était également un remake du film tamoul de Nayanthara, Kolamaavu Kokila. La jeune actrice a enfilé des chaussures d’actrice acclamées, et même Nayanthara a été impressionné par l’interprétation de Kapoor de son personnage emblématique.

Plus tôt, la beauté du Sud a réagi à l’interprétation de Kapoor de son film et cette dernière a partagé la réaction honnête de la première dans son interview. En parlant à Pinkvilla, Janhvi a déclaré: “J’ai lu quelque part qu’elle avait dit quelque chose de positif et de très gentil à propos de la bande-annonce et de moi. J’ai donc demandé son numéro et je lui ai envoyé un message disant” merci beaucoup, cela signifie beaucoup pour moi. Vos aimables paroles ont embelli ma journée. Et puis elle a répondu,” Kapoor s’est exclamé et a continué, “C’était très excitant pour moi. Elle a dit ‘bonne chance et enracinement pour vous.’ Elle a en outre ajouté, “fière de vous pour avoir fait un tel travail si tôt dans votre carrière”. J’étais comme si c’était un gros, c’est un énorme. J’étais tellement excité qu’elle a répondu. ” Mili sortira en salles le 4 novembre.