Janhvi Kapoor imite Abdu Rozik, danse avec Gori Nagori sur Nadiyon Paar

Janhvi Kapoor ne néglige aucun effort pour promouvoir son film récemment sorti, Mili, qui est sorti en salles ce vendredi. Le drame de survie est le remake hindi du film malayalam 2019 Helen qui mettait en vedette Anna Ben dans le rôle principal. Outre Janhvi, le remake en hindi met également en vedette Sunny Kaushal, Sanjay Suri et Manoj Pahwa dans des rôles clés.

L’actrice de Dhadak et l’acteur de Shiddat sont venus à Bigg Boss 16 lors de l’épisode du vendredi 4 novembre pour promouvoir leur film. Dans l’épisode Shukravaar Ka Vaar, l’animateur Salman Khan a demandé à Janhvi de faire des bobines sur les clips audio qu’il jouera de l’émission de téléréalité.

La voix d’Abdu a été entendue dans l’audio en disant: “Bahut mazza, bahut mazza hai, bahut mazza, Dieu est le meilleur voyant tout”, puis Janhvi a été vu danser tout en synchronisant les lèvres avec le clip. Après cela, un clip audio a été diffusé mettant en vedette Archana Gautam et MC Stan, où les deux ont été entendus se battre. Ensuite, Janhvi et Sunny ont recréé ce combat devant Salman.





Lorsque les deux stars sont entrées dans la maison de Bigg Boss, Janhvi a déclaré qu’elle avait regardé plusieurs vidéos de danse de Gori et qu’elle avait décidé avant d’entrer dans la maison qu’elle secouerait une jambe avec elle. Les deux ont été vus danser sur la version remixée de Nadiyon Paar de la comédie d’horreur Roohi de Janhvi qui est sortie l’année dernière.





En parlant de Roohi, on dit que l’actrice fera une apparition dans Bhediya rejoignant les trois comédies d’horreur financées par Maddock Films et créant ainsi l’univers de la comédie d’horreur de Dinesh Vijan. Shraddha Kapoor a déjà fait une apparition dans la chanson Thumkeshwari de la prochaine star de Varun Dhawan et Kriti Sanon. Varun en tant que Bhediya, Shraddha en tant que Stree et Janhvi en tant que Roohi créeront une chimie crépitante sur grand écran.