Depuis le moment où il a été annoncé que Janhvi Kapoor ferait ses débuts à Bollywood, les gens la comparent à sa défunte mère et acteur légendaire Sridevi. Malheureusement, avant que son premier film ‘Dhadak’ ne sorte sur les grands écrans, Sridevi est décédée. Mais cela n’a pas empêché les gens de parler des performances de Janhvi et de se souvenir de sa défunte mère en le faisant. Maintenant, alors que le jeune acteur faisait la couverture de Elle India, elle a parlé des comparaisons constantes entre Sridevi et elle.

Janhvi a déclaré au magazine : « Ce n’est pas une pression, mais une responsabilité, et j’en suis heureux. Être la fille de ma mère m’a ouvert de nombreuses portes et m’a donné beaucoup d’amour que je n’ai peut-être pas autant mérité. . Le revers de la médaille, c’est que les gens attendent beaucoup de moi, mais je le comprends aussi. Et j’en suis heureux parce que si je dois être comparé, pourquoi ne pas être comparé aux meilleurs. »

Parlant de ce qui se passait dans sa tête lors de la sortie de son premier film « Dhadak », Janhvi a déclaré : « En raison de ce qui se passait dans ma vie personnelle, j’étais très déconnectée de ce qui se passait autour de moi. Avec le recul, je J’aurais essayé de créer plus d’impression. J’attirais une certaine attention, mais mon esprit était complètement ailleurs.

Pendant ce temps, sur le plan du travail, Jahnvi sera ensuite vu dans ‘Good Luck Jerry’ qui est réalisé par Siddharth Sengupta. Le film est produit par Subaskaran Allirajah et Aanand L Rai.