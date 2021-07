Janhvi Kapoor grésille en soutien-gorge et short de sport, laissant les fans en redemander

L’actrice Janhvi Kapoor a affiché son côté audacieux et beau dans les dernières photos qu’elle a partagées sur les réseaux sociaux lundi. Janhvi a posté deux photos sur Instagram. Sur l’image, on la voit faire étalage de ses atouts dans un soutien-gorge de sport blanc à col profond, associé à un short et à une veste en jean blanche surdimensionnée. Elle a l’air magnifique alors qu’elle pose pour la caméra. Pour la légende, elle a choisi de mettre un emoji coeur blanc.

Dès que Janhvi a partagé les photos, les fans se sont rendus dans la section des commentaires pour répandre amour et éloges. « Mince! » a écrit un utilisateur d’Instagram, tandis qu’un autre a commenté: « Wow mam so gorg. » « Uffff pas de mots yrrr », a commenté un autre utilisateur. Les fans ont également félicité Janhvi pour sa beauté sans faille en la décrivant comme » fabuleuse « , » chaude « , » glamour » et ont également laissé tomber des emojis de feu

Le 2 juillet, Janhvi a taquiné un projet secret avec son demi-frère, l’acteur de Bollywood Arjun Kapoor.

Nous savons qu’Arjun et Janhvi ont tourné ensemble hier soir à Mumbai. Le photographe Rohan Shreshta était également sur le plateau pour ce projet spécial. « Ce n’est pas pour un film mais c’est un projet secret qui deviendra viral à chaque sortie. Arjun et Janhvi n’ont pas fait de film ensemble et il est certain qu’ils ne collaborent pas encore sur un film. Ce sera un tournage qui sera très mémorable car il réunit pour la première fois Arjun et Janhvi. Nous devons attendre patiemment de le voir », avait déclaré une source.

Pendant ce temps, Janhvi se prépare pour la sortie de son film « Dostana 2 ». « Dostana 2 » a récemment fait la une des journaux alors que la bannière de production Dharma Productions a annoncé la sortie de l’acteur Kartik Aaryan du film.

L’actrice a terminé le tournage de son film « Good Luck Jerry » plus tôt cette année. Elle s’était rendue sur Instagram pour partager cette nouvelle avec ses fans.