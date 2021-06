Janhvi Kapoor grésille en bikini mix-n-match, as le flip des cheveux; photos à l’intérieur

Janhvi Kapoor est parmi les acteurs les plus en forme de Bollywood et elle n’hésite jamais à afficher son corps de bikini. L’acteur se rend souvent sur sa page Instagram et partage des photos portant des maillots de bain élégants et attrape instantanément les yeux sur Internet. Mercredi, Janhvi a publié une série de photos prenant un bain dans la mer portant un bikini mix-n-batch. Elle a également posté une photo avec son ami Orhan Awatramani se tenant la main en courant sur la plage.

Sur les photos, Janhvi est vue dans un haut de bikini blanc et un bas imprimé. Elle a sous-titré son message en déclarant: « Peut-être que la moitié de la beauté de chaque coucher de soleil flou est qu’il est éphémère. »

En plus de tourner pour des films, Janhvi a montré son côté artistique sur sa page Instagram. L’acteur a partagé plusieurs peintures sur sa page Instagram, ce qui a impressionné tout le monde.

En parlant de la même chose, l’acteur de ‘Dhadak’ a déclaré à Elle India: « Une chose que j’ai apprise, c’est que je suis heureux d’être seul et que je n’ai plus peur d’être seul. Je suis enfin arrivé à un endroit où l’autosuffisance ne me fait pas peur. A part ça, j’ai beaucoup travaillé sur ma peinture et j’ai cuisiné pendant un mois ou deux. »

Interrogée sur ses projets à venir, Janhvi a déclaré au magazine : « Je viens de terminer mon film, ‘Good Luck Jerry’. J’ai été au Pendjab pour son tournage au cours des trois derniers mois, et je suis tellement attaché au le lieu, l’équipe et l’équipe et le personnage que je joue. Je vais reprendre le tournage de ‘Dostana 2’ ensuite, et ensuite nous verrons ce qui m’attend d’autre. «