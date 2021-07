Janhvi Kapoor félicite Manish Malhotra pour sa nouvelle entreprise, partage une photo de retour inédite avec maman Sridevi ! | Nouvelles des gens

New Delhi: L’actrice de Bollywood Janhvi Kapoor s’est récemment rendue sur les réseaux sociaux pour féliciter le créateur de mode Manish Malhotra pour sa nouvelle aventure de réalisateur avec une photo de sa mère et de la défunte actrice Sridevi et du créateur. Sur la photo, on voit Sridevi embrasser Manish Malhotra sur la joue alors qu’il sourit à la caméra. En plus de l’adorable post, elle a également écrit un message doux et inspirant pour lui.

Elle a écrit: « Félicitations @manishmalhotra05 pour ce nouveau voyage (emoji coeur rouge) j’ai hâte que le monde voie toutes les connaissances et l’amour que vous avez pour les films et voie la magie que vous créez avec. Ça va être si spécial . »

Découvrez son dernier post:

Plus tôt dans la journée, Janhvi Kapoor, qui avait travaillé avec la défunte actrice Surekha Sikri dans les histoires de fantômes de Netflix, lui a rendu hommage avec une publication sur les réseaux sociaux. Elle avait publié une histoire Insta mettant en vedette la défunte actrice de sa jeunesse et l’avait sous-titrée: « Surekha mam, une vraie légende. RIP », avec un emoji de cœur.

Janhvi Kapoor est la fille de la défunte actrice légendaire Sridevi et du producteur de Bollywood Boney Kapoor.

Sur le plan professionnel, Janhvi a été vu pour la dernière fois dans la comédie d’horreur « Roohi ». Le film mettait également en vedette Rajkummar Rao et Varun Sharma dans des rôles clés. Le film a reçu un accueil chaleureux de la part des uns et des autres. De plus, son numéro de danse énergique ‘Nadiyon Paar’ est devenu un succès instantané auprès des masses. On la verra ensuite dans ‘Good Luck Jerry’, ‘Takht’ et ‘Bombay Girl’.