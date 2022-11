Janhvi Kapoor fait l’éloge de Jr NTR; L’actrice de Mili est-elle prête à faire ses débuts dans le sud avec la star de RRR ?

“J’attends de travailler à ses côtés”, déclare Janhvi Kapoor lorsqu’on l’interroge sur la star de RRR, Jr NTR. Janhvi Kapoor prend un film à la fois et laisse le public fasciné par son amélioration. Et en ce moment, elle envisage de travailler avec Jr NTR et souhaite faire ses débuts dans le sud pour lui. De nombreuses actrices ont fait leurs débuts dans des films du sud et s’en sortent exceptionnellement bien, tandis que Janhvi n’a pas encore fait ses débuts de rêve dans le sud. Alors que Janhvi est occupée à promouvoir son prochain film Mili et qu’on lui a posé des questions sur une opportunité de travail avec Junior NTR à laquelle elle aurait dit : “J’ai déjà dit à plusieurs reprises que j’aime la performance de NTR. C’est une légende. J’attends la chance de agir à ses côtés”.

Eh bien, si cela se produit, rien de tel, car Janhvi et NTR formeront une excellente paire. Dernièrement, il y avait un buzz aigu selon lequel il y avait quelques réalisateurs qui pourraient même les approcher pour faire un film ensemble. Parler de Janhvi est aussi la fille de l’actrice légendaire Sridevi qui a fait ses preuves dans le sud et qui y est encore une diva. Mais les comparer serait injuste car Sridevi a commencé son voyage à un très jeune âge et n’était pas aussi privilégiée que Janhvi. Récemment, lors d’un événement, Boney Kapoor a également déclaré qu’il était injuste de comparer Janhvi à Sridevi.

En dehors de Janhvi, la deuxième fille de Sridevi, Khushi, fera bientôt ses débuts de rêve à Bollywood et c’est Janhvi qui l’a inspirée à devenir actrice. Khushi sera vu dans The Archies de Zoya Akhtar avec la fille de la superstar Shah Rukh Khan, Suhana Khan, et le petit-fils d’Amitabh Bachchan, Agastya Nanda. Les trois enfants vedettes feront leurs débuts ensemble et leurs fans les attendent pour les captiver à l’écran.