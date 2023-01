Janhvi Kapoor fait face à un moment gênant en posant avec un fan, les internautes l'école en disant 'itni sharafat movie ke...'

Les stars de cinéma sont généralement repérées par leurs fans, et grâce aux smartphones, la tendance des autographes s’est transformée en selfies. Les acteurs posent avec leurs fans pour un selfie rapide, mais parfois même ils sont un peu mal à l’aise en posant avec leurs admirateurs.

Récemment, Janhvi Kapoor a fait face à une situation similaire dans laquelle elle s’est sentie mal à l’aise en posant avec un fan. Habituellement, l’actrice est vue en train de suivre des cours de Pilates, et des paps capturent l’actrice presque quotidiennement. Cependant, cette fois, les médias ont également capturé un moment gênant. Dans une vidéo partagée par Viral Bhayani, un fan a approché l’actrice de Mili pour une photo, et il s’est tenu à ses côtés pour le déclic. Kapoor a trouvé que le ventilateur se tenait un peu près d’elle, alors elle s’est penchée un peu vers le pot de fleurs, mais a posé avec lui. Après la photo, Janhvi s’est rapidement précipitée dans sa voiture et est partie.

Voici la vidéo







Dès que la vidéo a fait surface, elle a laissé les internautes divisés. Alors que quelques utilisateurs ont estimé que Janhvi avait fait ce qu’il fallait et ont déclaré que les fans devraient garder une distance tout en cliquant sur des photos avec des stars féminines. Cependant, une autre partie des médias a qualifié Janhvi de grossier et d’hypocrite. Un utilisateur a écrit : “Tumhari propriété nhi hai vo thoda dur se bhi photo le skte le public malade.” Tandis qu’un autre utilisateur a ajouté, “Jab common public se itni problem hain toh public figure kyon banne aate hain ye log. Na bane celebs. Baithe rahe apne baap ke ghar.” L’un des internautes a ajouté : “Itni sharafat movie ke scene me kaha chali jati hai jab Aise aise scene dete hai to.” Un autre internaute a défendu Janhvi : “Toute fille sera mal à l’aise si un étranger s’approche d’aussi près. Elle devrait apprendre à prendre des photos. La pauvre fille était si mal à l’aise.” Côté travail, Janhvi sera ensuite vu dans Monsieur et Madame Mahi.

