Janhvi Kapoor étourdit alors qu’elle pose en monokini multicolore aux Maldives, les photos deviennent virales

Janhvi Kapoor a téléchargé plusieurs images d’elle-même en train de s’amuser pendant ses vacances aux Maldives sur son compte Instagram.

Elle était affublée d’un monokini fleuri multicolore et d’un bob assorti. En maillot de bain orange, elle a également été aperçue posant entre les tours de la nature.

Elle a repris la légende et a écrit : “Les dernières 24 heures ont été amusantes”.





Réagissant au message, la sœur de Janhvi a écrit “Wow”. Les internautes ont bombardé la section des commentaires avec des emojis de feu.

Pour les non-initiés, dans une récente interview, Janhvi a affirmé qu’en raison de cette fluctuation, il est souvent difficile pour le public de l’accepter dans des rôles moins glamour.

“On m’a dit des choses comme celles-ci. ‘Le genre de films que vous faites est d’un certain rythme et votre présence sur les réseaux sociaux est assez contradictoire. Cela rendra les gens plus difficiles à acheter en tant que personnages s’ils continuent de vous voir dans ce lève-toi”. J’essaie de me protéger d’être calculateur comme ça. Cela pourrait décourager les gens de me voir dans un sari Manish Malhotra puis dans une kurta dans un film. Mais c’est mon travail, mon art. Je me sens très profondément à ce sujet et je veux être aussi réel et authentique que possible. Mais je ne suis pas cette personne dans la vraie vie. C’est le but d’être acteur “, a déclaré Janhvi dans une interview avec Galatta Plus.

Entre-temps, Janhvi est récemment apparu dans le thriller de survie Mili avec Sunny Kaushal et Manoj Pahwa. Mathukutty Xavie a réalisé le film. C’était le premier projet professionnel de Janhvi avec son père, le producteur Boney Kapoor. Le public a accueilli favorablement le film. Elle sera bientôt vue avec Rajkummar Rao dans le prochain drame sportif Mr. and Mrs. Maahi. Le film n’a pas encore annoncé sa date de sortie officielle. De plus, elle partage la vedette avec Varun Dhawan dans le drame social Bawaal. Le film, réalisé par Nitesh Tiwari, devrait sortir le 7 avril 2023.

(Entrée de l’ANI)