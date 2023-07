Janhvi Kapoor et Varun Dhawan publient de superbes photos en noir et blanc

Dans les récentes photos partagées par les co-stars de Bawaal, Janhvi Kapoor est glamour dans une robe bustier noire, tandis que Varun Dhawan pose pour la caméra dans un gilet en cuir blanc.

Janhvi Kapoor et Varun Dhawan seront vus partager l’espace d’écran pour la première fois dans le prochain artiste romantique, Bawaal. Les acteurs qui sont actuellement occupés à promouvoir le film se sont rendus sur les réseaux sociaux pour partager de superbes photographies en noir et blanc de leur dernière séance photo. Alors que Janhvi Kapoor a relevé le quotient glamour dans une robe bustier noire, Varun Dhawan a complété son charme dans un gilet en cuir blanc. Parallèlement à leurs photos communes, les stars ont également partagé des portraits en solo, captivant leurs followers. Le message était accompagné d’un emoji au cœur noir. Les photos ont sûrement généré une anticipation considérable pour leur appariement à l’écran.

Ajoutant à l’excitation, Janhvi Kapoor et Varun Dhawan ont également été vus récemment assister à la projection de Bawaal à Mumbai. Certains des noms les plus connus de l’industrie cinématographique ont également honoré l’événement.

Les internautes réagissent au message de Janhvi Kapoor et Varun Dhawan

Réagissant à leurs photos grésillantes, l’un des utilisateurs d’Instagram a commenté : « Tuez… Oh mon Dieu ! »

Un autre utilisateur a déclaré : « Cette alchimie ! (Émojis de feu). »

L’un des autres commentaires disait : « Varvi ne fait qu’augmenter la température ! »

Découvrez les images de leur dernière séance photo ici :

À propos de Bawaal

Réalisé par Nitesh Tiwari, Bawaal obtiendra une sortie directe OTT le 21 juillet. Produit conjointement par Sajid Nadiadwala et Ashwiny Iyer Tiwari sous les bannières Nadiadwala Grandson Entertainment et Earthsky Pictures, le projet verra Manoj Pahwa dans le rôle du père de Varun Dhawan, Anjuman Saxena comme sa mère et Mukesh Tiwari comme député.

Charu Shree Roy est le chef du département de montage, tandis que Mitesh Mirchandani est le directeur de la photographie. Mithoon, Tanishk Bagchi et Akashdeep Sengupta ont composé les chansons de Bawaal.

Selon les rapports, Bawaal est l’histoire d’un professeur d’histoire d’une petite ville (Varun Dhawan) et de sa femme (Janhvi Kapoor). Le couple doit surmonter plusieurs défis alors qu’ils s’envolent pour l’Europe pour leur lune de miel et découvrent la Seconde Guerre mondiale.

Sajid Nadiwala sur Bawaal

Parlant de Bawaal, le producteur Sajid Nadiadwala a révélé que c’était l’un de ses projets les plus ambitieux. Il a ajouté que ce fut une joie absolue de produire ce film réalisé par son cinéaste le plus aimé Nitesh Tiwari, avec Varun Dhawan et Janhvi Kapoor donnant le meilleur d’eux-mêmes dans leur premier film ensemble.

Varun Dhawan a également collaboré avec Samantha Ruth Prabhu pour le spectacle très attendu, Citadel.