Janhvi Kapoor et son beau Shikhar Pahariya s’envolent pour une escapade romantique [Watch]

L’actrice de Bollywood Janhvi Kapoor sortirait avec Shikhar Pahariya. Les deux se sont souvent entendus lors de leurs apparitions publiques. Récemment, dans une vidéo virale, on a cliqué sur Janhvi en arrivant à l’aéroport de Mumbai et plus tard, elle a été rejointe par Shikhar, qui l’attendait à l’intérieur de l’aéroport. Cependant, ils n’ont pas posé ensemble pour des photos devant les paparazzi. L’actrice était magnifique dans un ensemble coordonné rose poudré. Shikhar a été vu dans une chemise bleu ciel avec une paire de jeans et des lunettes de soleil foncées. Alors que les photos de Janhvi et Shikhar faisaient surface sur les réseaux sociaux, les fans se demandaient s’ils se dirigeaient vers une escapade romantique. Janhvi Kapoor a été vu pour la dernière fois dans « Bawaal » aux côtés de Varun Dhawan.