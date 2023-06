Janhvi Kapoor est en mode sérieux pour le tournage d’Ulajh à Londres

Ulajh voit Janhvi Kapoor jouer le rôle d’un officier de l’IFS.

Janhvi Kapoor a livré des performances puissantes consécutives dans ses films récents. La star de Dhadak a commencé le tournage de son prochain, Ulajh. Le tournage du drame se déroule à Londres. Prenant sa poignée Instagram, l’acteur de Mili a posté une photo de son visage recouvert du bardeau du film. Dirigé par le lauréat du prix national Sudhanshu Saria, Ulajh est présenté comme un thriller patriotique. Financé par la bannière Junglee Pictures, le drame verra également Gulshan Devaiah et Roshan Mathew dans des rôles clés. Rajesh Tailang, Meiyang Chang, Sachin Khedekar, Rajendra Gupta et Jitendra Joshi seront également vus dans le projet.

Ulajh suivra la vie d’un jeune officier de l’IFS qui finit par être impliqué dans un dangereux complot personnel. Le scénario du film a été fourni par Parveez Shaikh et Sudhanshu Saria, tandis que les dialogues ont été écrits par Atika Chohan.

Post de Janhvi Kapoor sur les sets d’Uljah

Janhvi a laissé tomber une image des décors avec un seul mot – Ulajh. Les amis et les fans de l’actrice ont immédiatement commencé à partager leurs réactions. Rhea Kapoor a écrit : « Tout le meilleur Jaanu. »

Les fans étaient également super excités pour le projet. « Je t’aime tellement », lit-on dans un commentaire.









Ce que Janhvi Kapoor a dit à propos d’Ulajh

Parlant d’Ulajh, Janhvi Kapoor a été cité par l’ANI : « Quand j’ai été approché avec le scénario d’Ulajh, cela m’a immédiatement attiré parce qu’en tant qu’acteur, je suis constamment à la recherche de scénarios qui me font sortir de ma zone de confort et dépeignent un Le personnage basé dans le monde célèbre des services étrangers indiens n’était que cela. Tout comme le nom du film l’indique, mon personnage et l’histoire ont tellement de couches, d’émotions et de paramètres, ce qui est à la fois stimulant et excitant. Elle a également exprimé son enthousiasme à l’idée de travailler avec Sudhanshu Saria et ses co-acteurs. Janhvi Kapoor a déclaré qu’elle était ravie que le public puisse la voir dans un avatar différent.

La programmation de Janhvi Kapoor

En plus d’Ulajh, Janhvi Kapoor a également joué le rôle principal dans Mr and Mrs Mahi de Sharan Sharma. Elle sera vue aux côtés de Rajkummar Rao dans le film.