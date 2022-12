Janhvi Kapoor est déconcerté par le commentaire de « pipe » de Varun Dhawan ; les internautes ne peuvent s’empêcher de remarquer sa réaction dramatique [Watch]

Janhvi Kapoor avec Varun Dhawan, le réalisateur et acteur de Kantara Rishab Shetty et d’autres stars de Bollywood se sont récemment assis pour une interaction de groupe avec Film Companion. Cependant, le commentaire de la pipe de Varun tout en expliquant l’humeur actuelle du public a époustouflé tout le monde. Et les internautes n’ont pas pu s’empêcher de remarquer la réaction inestimable de Janhvi à la déclaration de l’acteur.

Comme nous le savons tous, 2022 a été l’année de l’industrie cinématographique du Sud qui a non seulement prospéré au box-office, mais elle a également diverti le public du T. De nombreux films tels que RRR, KGF 2, Pushpa, Kantara, Vikram et plus ont brisé de nombreux records au box-office et sont devenus les plus gros blockbusters de cette année.

Bien qu’il y ait eu un débat continu sur le nord contre le sud, les films hindi contre les films du sud et pourquoi le sud a fonctionné et pourquoi Bollywood n’a pas fonctionné, Varun a partagé son point de vue lors de l’interview. Mais l’acronyme que l’acteur de Bhediya a utilisé dans sa phrase pour décrire la situation actuelle a suscité une réaction très dramatique de la part de Janhvi.

Comme Varun l’a dit dans l’interview, “Le contenu est la clé des films maintenant. Le public ne consomme que du bon contenu. C’est comme une pipe à l’ego des stars. Ce n’est plus le jour où les héros vedettes sont un facteur d’attraction pour les films. Le contenu est tout maintenant.” Et Janhvi, qui était assis juste à côté de lui, l’a regardé avec incrédulité et lui a souri, ce qui a fait parler tout le monde sur Internet.

Varun wtf?!?!? ??? Et la réaction de janhvi ??? 19 décembre 2022

Pendant ce temps, Varun est prêt à faire la une de la série originale indienne de Prime Video au sein de la franchise Citadel créée par Raj & DK. Écrit par Sita R. Menon avec Raj & DK, la série d’espionnage originale locale, qui commence à tourner en janvier 2023, marquera les débuts de Varun en streaming.

D’autre part, Janhvi a été vu pour la dernière fois Mili et Good Luck Jerry qui ont reçu une bonne réponse des téléspectateurs. Elle sera ensuite vue dans Mr & Mrs Mahi qui met également en vedette Rajkummar Rao dans le rôle principal. Elle a également Bawaal avec Varun.