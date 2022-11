Janhvi Kapoor est comparée à Rashmika Mandanna alors qu’elle danse avec Saami Saami de Pushpa; voici comment les internautes ont réagi

Chanson Saami Saami pour Pushpa : l’ascension est parmi les plus tendances. Rashmika Mandana a affiché ses mouvements fous et pleins d’adaa sur la chanson et c’est devenu viral en un rien de temps. De nombreuses stars ont ensuite fait des bobines sur le même dont Kili Paul. Eh bien, aux Filmfare Awards 2022, Janhvi Kapoor rythmé par la chanson. Vêtue d’une tenue verte scintillante, Janhvi Kapoor a mis le feu à la scène en dansant sur la chanson de Rashmika Mandanna. Mais a-t-il été bien accueilli par le public ? La vidéo est devenue virale et voici comment les internautes y ont réagi.

La vidéo de Janhvi Kapoor devient virale

Certains internautes sont mécontents qu’elle ait dansé sur la chanson de Rashmika Mandanna. Les deux dames ont été comparées l’une à l’autre et beaucoup ont pris le parti de l’OG Srivalli. Quelques personnes ont déclaré que Rashmika Mandanna est irremplaçable et que Janhvi Kapoor aurait dû choisir une chanson de son propre film sur laquelle jouer. Certains des internautes sont heureux de voir les mouvements gracieux de Janhvi Kapoor vers Saami Saami.

Découvrez la vidéo de Janhvi Kapoor dansant sur Saami Saami ici :

Soirée des Filmfare Awards 2022

En parlant des Filmfare Awards 2022, c’était un événement glamour avec qui est qui de l’industrie présente. De Ranveer Singh à Shehnaaz Gill, de nombreuses célébrités ont assisté à l’événement. Shehnaaz Gill a également remporté un prix qu’elle a dédié à Sidharth Shukla. Ranveer Singh, Arjun Kapoor, Ayushmann Khurrana et d’autres se sont éclatés en regardant leur icône Govinda danser sur ses célèbres chansons. La vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux. Hema Malini, Tamannaah Bhatia, Karan Kundrra, Tejasswi Prakash, Rakhi Sawant, Mouni Roy et bien d’autres étaient également présents.

Janhvi Kapoor a été vu pour la dernière fois à Mili. Le film a été acclamé par la critique mais il a échoué au box-office.