Janhvi Kapoor efface les rumeurs selon lesquelles Khushi Kapoor et sa relation avec le même gars, le scion des affaires Akshat Rajan

Janhvi Kapoor est une star qui a fait les manchettes bien avant ses débuts. La fille de Sridevi et Boney Kapoor a fait l’actualité de sa vie amoureuse avant même la sortie de Dhadak. Akshat Ranjan, Ishaan Khatter, Kartik Aaryan, elle a été liée à un certain nombre de personnes. L’un des noms les plus connus a été celui d’Akshat Ranjan. Mais maintenant, dans une interview à Bollywood Bubble, elle a renversé la mèche sur sa vie amoureuse. Ce n’est pas tout. Janhvi Kapoor a déclaré que de toutes les pires rumeurs et commérages qu’elle avait lus sur elle-même, le pire était celui de Khushi Kapoor et de ses deux rencontres avec Akshat Rajan à différentes périodes.

Janhvi Kapoor a déclaré qu’elle avait lu qu’elle était en couple avec Akshat Rajan qui est son copain d’enfance et son meilleur ami. Elle a lu qu’après une scission, c’était sa sœur Khushi Kapoor qui sortait avec le même gars. Elle a précisé qu’aucun d’entre eux n’était jamais sorti avec lui. Elle a dit qu’il était leur meilleur ami depuis qu’ils étaient bébés. ICYMI, Akshat Rajan est le CMD de Gammon India Limited. C’est l’une des plus grandes entreprises civiles en Inde ayant construit le nombre maximum de ponts dans le pays. La famille d’Akshat Rajan est également très proche des Bachchan.

Dernièrement, il y avait des rumeurs selon lesquelles Janhvi Kapoor verrait Orhan Awatramani qui est un autre ami de longue date. Il est créateur de mode. Dans les cercles de Bollywood, il est connu sous le nom d’Orry. Orhan Awatramani aurait fréquenté sa meilleure amie Sara Ali Khan à un moment donné. Il est maintenant vu avec Palak Tiwari aussi. Janhvi Kapoor sera ensuite vu dans le drame à suspense survivant, Mili, qui est un remake du film malayalam Helen. Eh bien, la starlette sexy a également dit à Bollywood Bubble qu’elle était actuellement célibataire. Cela devrait mettre fin à tous les commérages et spéculations !