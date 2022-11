Janhvi Kapoor donne une tournure hilarante à la scène Om Shanti Om de Deepika Padukone

Dans une vidéo humoristique, Janhvi Kapoor a imité une séquence du film Om Shanti Om mettant en vedette Deepika Padukone et Shah Rukh Khan. On peut voir l’acteur imiter Deepika tout en jouant la séquence du film avec son copain tout en portant une tenue argentée et debout sous un lustre.

Partageant la vidéo amusante sur Instagram, Janhvi a écrit: “Yeh shanti kuch alag lag rahi hain (ce Shanti a l’air assez différent).”





On peut l’entendre dire dans la vidéo: “Isi jhoomar ke neeche, isi jhoomar ke neeche milegi Shanti ki laash.”

Récemment, le film Mili de Janhvi, dans lequel elle dépeint une employée de restaurant qui s’enferme accidentellement dans un congélateur, est sorti. Cependant, le thriller de survie a connu des difficultés au box-office. Elle apparaîtra désormais dans Bawaal de Nitesh Tiwari face à Varun Dhawan.

Elle a déclaré à PTI dans une interview: «Je me suis éclatée avec Varun. Il est un paquet d’énergie. Et il a fait ressortir un côté en moi dont j’ignorais l’existence.”

À propos de son travail avec le réalisateur de Dangal, elle a déclaré: «Nitesh monsieur m’a vraiment gâté. Travailler avec lui était un tel rêve. Il a une telle clarté et a la sagesse du monde à offrir. C’est l’homme le plus digne que j’ai jamais rencontré. J’étais en admiration devant lui en tant que réalisateur et en tant que personne. Et quand un réalisateur comme lui croit en moi pour me caster dans son film et que je joue pour lui et qu’il dit que la prise est bonne. La croyance m’a fait croire beaucoup plus en moi.

Avril de l’année prochaine est la date de sortie prévue pour Bawaal. Elle joue maintenant le rôle de joueuse de cricket dans le film Mr. & Mrs. Mahi de Rajkummar Rao.