Janhvi Kapoor dit que Mili a nui à sa santé mentale : je suis tombée malade et j’ai pris des analgésiques sévères

Après avoir livré un tube avec Good Luck Jerry, Janhvi Kapoor montrera ses talents d’actrice dans le prochain film Mili. Cependant, l’actrice a déclaré que le tournage du film avait nui à sa santé mentale. Il a dit qu’elle était tombée malade et qu’elle prenait des analgésiques sévères.

Janhvi a été citée comme disant par une agence de presse qu’elle a fait des cauchemars d’être enfermée dans un endroit froid et sombre. Elle a ajouté qu’elle rentrerait chez elle après avoir tiré et s’endormirait et rêverait d’être enfermée dans un congélateur. Elle a dit qu’elle avait pris des analgésiques sévères pendant près de deux à trois jours et que leur directeur était également tombé malade.

Elle a également dit qu’elle avait du mal à passer 15 heures dans un congélateur et à pleurer tout le temps. Elle a dit qu’elle avait pris 7 kg pour son rôle et qu’elle avait tourné pour ses scènes glaciales à une température de moins 15 degrés.

Janhvi a également révélé comment elle choisit ses scripts. Ce qui fonctionne pour la jeune femme de 25 ans, c’est qu’elle aime apprendre et faire plus de choses physiquement. Elle a dit qu’elle avait appris à conduire un hélicoptère, à jouer au cricket, au dialecte bihari et à se rendre dans des lieux réels.

Mili est un remake du film malayalam 2019 du réalisateur Mathukutty Xavier, Helen, qui raconte l’histoire d’une femme coincée dans un congélateur et qui se bat pour sa vie. Janhvi a tourné pour le film pendant 20 jours directement dans un congélateur. Le film a été réalisé par le même réalisateur du film original et il est produit par Boney Kapoor.