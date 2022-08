Janhvi Kapoor dit que les gens l’ont fait se sentir sans valeur pendant Dhadak et Gunjan Saxena: “Je travaille mon a ** off”

Janhvi Kapoor, fille de Sridevi et Boney Kapoor, a obtenu une grande rampe de lancement dans l’industrie cinématographique hindi avec Dhadak de Karan Johar. Elle a ensuite joué le rôle de Gunjan Saxena dans son biopic, qui a également été produit sous la bannière de KJo, Dharma Productions. Mais elle n’a pas pu obtenir l’acceptation des gens qui la faisaient se sentir sans valeur en pensant qu’elle avait tout sur un plateau, ce qu’elle ne méritait pas.

“Pendant Dhadak et Gunjan, on m’a fait sentir que j’avais tout sur un plateau, et j’ai eu des choses que je ne méritais pas, ce qui signifie que je suis techniquement sans valeur, et j’ai des opportunités à cause du travail de mes parents. fait », se souvient Janhvi dans le podcast B4U Hear It Here avec Suchitra Pillai et Sudhi Sachdev.

Elle a poursuivi : “En même temps, j’ai aussi ressenti un respect et un amour écrasants pour mes parents, et on me donne de l’amour et du travail à cause de cela. Mais la vérité est que j’aime jouer et je vis pour ça. Je travaille mon Je leur en veux de le leur rendre pour ce qu’ils ont fait pour moi, et parce que je fais ce que je fais à cause de leur amour. Et puis j’ai réalisé que ce que je peux faire, c’est profiter de mon travail.

“J’ai du respect pour le fait que d’autres personnes ont perdu cette opportunité. Mais non merci. J’ai réalisé que ce que je peux faire, c’est m’assurer que je peux donner plus que mon meilleur et mon tout. Je ne Je connais la beauté et le talent que j’ai, que vous mentionnez, mais je connais le travail acharné que j’ai fourni pour tous mes films”, a-t-elle ajouté.

Janhvi est actuellement vue dans sa récente sortie OTT Good Luck Jerry, qui tourne autour de la vie d’une jeune fille, Jerry. Le film rassemble de manière comique ses luttes alors qu’elle va au-delà pour sauver sa mère malade. Mais son chemin reste criblé de rebondissements dans ce voyage apportant des moments hilarants de chaos et de comédie. Le film met en vedette Janhvi avec un ensemble formidable comprenant Deepak Dobriyal, Mita Vashisht, Neeraj Sood et Sushant Singh.