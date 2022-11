Janhvi Kapoor, Disha Patani et d’autres beautés de Bollywood qui ROCK des mini-jupes comme des sirènes

C’est l’anniversaire du roi Kohli aujourd’hui. Virat Kohli est l’un des joueurs de cricket les plus aimés et les plus célèbres de son temps. Il est l’un des plus grands joueurs et compte des millions de fans qui s’inspirent de lui et souhaitent devenir un joueur de cricket comme lui. Non seulement les profanes, même les célébrités de Bollywood sont folles de Virat et surtout de nos dames de B-Town. Outre sa femme bien-aimée Anushka Sharma, Alia Bhatt, Kareena Kapoor Khan et d’autres divas sont des adeptes fous de Virat et ils aiment et respectent immensément son jeu. Et une autre actrice qui était éperdument amoureuse de Virat Kohli était Mrunal Thakur.

L’actrice de Jersey dans l’une de ses interactions aurait révélé qu’il fut un temps où elle était follement amoureuse de Virat Kohli et a commencé à regarder le cricket juste pour lui. Alors qu’Alia Bhatt et Kareena appellent Virat leur joueur le plus préféré et admirent son jeu.

Virat Kohli est assez populaire parmi les femmes. En plus de nos divas de Bollywood, il y a des millions de fans féminines qui l’admirent et veulent un partenaire comme lui. Mais notre reine Anushka Sharma a volé son cœur et ils sont l’un des couples les plus aimés et les plus maladroits de la ville. Anushka et Virat forment un couple idéal et surtout après Vamika, ils sont devenus inséparables. Le couple continue souvent de publier des messages d’admiration l’un pour l’autre sur les réseaux sociaux qui laissent leurs fans en admiration devant eux.

Virat Kohli a parcouru un long chemin dans son parcours et a fait face à beaucoup de hauts et de bas, mais il n’a jamais abandonné et c’est la meilleure qualité de lui. Il est aimé pour une raison. Au milieu de tout cela, sa femme Anushka Sharma se tenait comme un rocher à ses côtés et était toujours à ses côtés et motivée pour faire ressortir le meilleur de lui. Joyeux anniversaire Virat, Puissiez-vous briller pour toujours.