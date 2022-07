Janhvi Kapoor devient un trafiquant de drogue dynamique dans la comédie policière d’Aanand L Rai

Avec la production Goodluck Jerry d’Aanand L Rai, Janhvi Kapoor est prête à montrer son talent. Maintenant que la bande-annonce du film est en place, nous pouvons déjà dire qu’il pourrait s’agir d’une montre convaincante et sans faille.

Découvrez la bande-annonce ici:





Goodluck Jerry est réalisé par Siddharth Sen, produit par la production Color Yellow d’Aanand L Rai avec Mahaveer Jain Films et Lyca Productions de Subaskaran. Le film sera diffusé sur Disney plus Hotstar à partir du 29 juillet.

Outre Goodluck Jerry, on la verra également avec Rajkummar Rao dans Mr and Mrs Mahi. Le 9 mai, le tournage de Mr And Mrs Mahi a commencé. Mr And Mrs Mahi, le prochain film de Janhvi Kapoor et Rajkummar Rao, a été annoncé par le producteur Karan Johar en novembre 2021. La production du film est maintenant en cours. Partageant une photo du bardeau des décors du film le premier jour, Dharma Productions a écrit: «Le terrain est prêt et l’équipe #MrAndMrsMahi est prête! Le premier jour du tournage commence.”

Karan Johar a partagé la photo sur ses histoires Instagram, souhaitant bonne chance à M. et Mme Mahi. Le cinéaste a écrit: «Bonne chance à toute l’équipe de #MrAndMrsMahi pour avoir commencé les premières manches! Sortez-le du parc. Mr and Mrs Mahi devrait sortir en salles le 7 octobre.