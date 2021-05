Janhvi Kapoor demande aux fans et partage sa belle œuvre d’art

Janhvi Kapoor, la fille de l’acteur décédé Sridevi et Boney Kapoor, est une diva de Bollywood et ses talents d’actrice sont salués par les fans et la fraternité cinématographique. Mais l’acteur de ‘Dhadak’ a aussi du flair pour l’art et la peinture.

Janhvi s’est récemment rendue sur Instagram pour présenter son côté artistique à ses fans. Sur une photo, on peut voir Jahnvi peindre une œuvre d’art moderne – le profil facial d’une femme – avec la plus grande passion tandis que ses autres œuvres peuvent être vues en arrière-plan. Janhvi porte une belle robe multicolore avec des motifs de légumes et de fruits dessus.

Sur la deuxième photo, on peut voir la peinture terminée avec ses autres œuvres d’art, toutes placées de manière esthétique sur le sol. L’acteur a même posé une question à ses fans. Elle a demandé : « Puis-je encore m’appeler peintre ? »

Les œuvres d’art exquises de Janhvi étaient appréciées de ses fans, qui ont dit qu’elle pouvait se considérer comme une peintre. L’actrice Dia Mirza a laissé un doux message dans les commentaires comparant la Janhvi à sa mère, Sridevi. Elle a écrit : « Telle mère telle fille. Continuez à peindre ! L’acteur Varun Sharma a également félicité Janvhi et a déclaré: « Woooohhh Lequel m’offrez-vous?? »

Ce n’est pas la première fois que Janhvi partage ses talents particuliers avec ses fans.

Pendant ce temps, sur le front du travail, Janhvi a plusieurs grands projets en cours. L’acteur sera ensuite vu dans « Dostana 2 » de Karan Johar et le drame d’époque « Takht » mettant en vedette des grands noms comme Kareena Kapoor, Ranveer Singh, Anil Kapoor, Vicky Kaushal et plus encore. En dehors de cela, elle sera également vue dans Good Luck Jerry’ d’Anand L Rai.