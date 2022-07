Janhvi Kapoor craint d’être qualifiée de “vulgaire” en raison de ses tenues audacieuses ? La star de Good Luck Jerry parle de sa peur

Janhvi Kapoor était un feu sur Koffee With Karan 7. Elle avait l’air sexy et elle le savait. Alors que Janhvi, qui aime porter des tenues sexy et blingy comme elle l’a avoué dans l’émission, s’inquiète également d’être qualifiée de vulgaire. Oui, Janhvi se fait souvent troller sur les réseaux sociaux pour le choix de ses tenues, que ce soit en tenue de sport et plus encore. Alors que Janhvi, qui reçoit actuellement beaucoup d’amour et d’appréciation pour la bande-annonce de Good Luck Jerry, a parlé de sa peur lors de sa récente interaction sur le point de vue des gens sur elle en raison de ses tenues, en particulier des vêtements de sport.

Janhvi Kapoor partage sa peur d’être qualifiée de vulgaire à cause de ses tenues

Dans une interaction avec Film Companion, l’actrice de Gunjan Saxena a parlé de la pression d’avoir l’air sexy et a admis aimer s’habiller à chaque fois.” Pour une raison quelconque, la salle de sport est l’endroit où les gens me voient le plus. Certains jours, je veux juste regarder confortable et ne se soucie pas de savoir si “ça va avoir l’air vulgaire” si la photo est prise sous un certain angle. Cela m’irrite. Je me fiche que quelqu’un pense que c’est joli ou chaud, je me soucie si quelqu’un pense que je suis avoir l’air vulgaire. Je ne pense pas qu’une fille sorte pour avoir l’air vulgaire. Parfois, vous êtes photographié d’une certaine manière ou les gens vous perçoivent d’une certaine manière et ils vous assassinent, même si vous faites des choix en fonction de votre confort. me dérange”.

Janhvi Kapoor a fait ses débuts à Bollywood en 2018 avec Dhadak et lentement, elle fait son espace avec un film à la fois. Récemment, son apparition sur Koffee With Karan 7, Janhvi a fait face à beaucoup de contrecoups en raison du parti pris de Karan Johar envers Sara Ali Khan. et la déclassant par rapport à la fille Kapoor.