Janhvi Kapoor arbore un look décontracté avec un style sans effort lors de l’événement Monsoon Pickleball Championship

Janhvi Kapoor a embrassé son charme lors d’un événement du Monsoon Pickleball Championship à Mumbai. Janhvi Kapoor a gardé son look assez décontracté pour l’événement, elle a opté pour un débardeur blanc associé à un denim bleu. Elle a gentiment salué tout le monde en leur serrant la main. Elle a reçu un trophée en guise de symbole pour récompenser sa présence totale à l’événement. Elle a cliqué sur des photos avec ses adorables petits fans. La magnifique Janhvi Kapoor a enflammé la cour avec son apparence enflammée. Janhvi a montré sa passion et son dévouement envers un mode de vie sain et actif. Elle a fait ses débuts d’actrice en 2018 avec la romance réalisée par Shashank Khaitan, Dhadak, avec Ishaan Khatter. Remake en langue hindi du film marathi de 2016 Sairat, il la présentait comme une jeune fille de la classe supérieure dont la vie tourne au tragique après s’être enfuie avec un garçon de la classe inférieure. Le film a reçu des critiques majoritairement négatives, mais avec une collection mondiale de 1,1 milliard, il s’est avéré être un succès commercial. Côté travail, l’actrice sera ensuite vue dans le prochain film « Takht ».