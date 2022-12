Janhvi Kapoor affiche ses courbes sexy en haut de bikini et en short, les photos deviennent virales

Tout le monde sait que la star du film Mili, Janvhi Kapoor, est une diva. Elle télécharge fréquemment des photos d’elle-même et de ses amis s’amusant comme jamais. Actuellement, en vacances aux Maldives, elle poste de belles photos d’elle depuis la destination.

On peut voir sur elle un short et un haut de bikini bleu sur les images qu’elle vient de publier. Elle est vue avec une noix de coco à la main et a les cheveux ondulés.

Sous-titrant le message, elle a écrit, “sur une île au soleil”.





Hier, elle a partagé quelques photos sur lesquelles on la voit vêtue d’un bikini jaune fluo. Dans la légende, elle a écrit: “Cheveux en désordre, ciel irisé, vents salés et océan sans fin.”

Jeudi, Janhvi a publié plusieurs photos de sa journée aux Maldives. Sur des photographies prises pendant la journée, elle a été vue portant un certain nombre de tenues.

Elle était vêtue d’un monokini fleuri multicolore et d’un bob assorti. Elle a également été vue portant un maillot de bain orange alors qu’elle se tenait au milieu du paysage naturel.

Pour les non-initiés, dans une récente interview, Janhvi a affirmé qu’en raison de cette variation, il est souvent difficile pour le public de l’accepter dans des rôles moins glamour.

“On m’a dit des choses comme celles-ci. ‘Le genre de films que vous faites est d’un certain rythme et votre présence sur les réseaux sociaux est assez contradictoire. Cela rendra les gens plus difficiles à acheter en tant que personnages s’ils continuent de vous voir dans ce lève-toi”. J’essaie de me protéger d’être calculateur comme ça. Cela pourrait décourager les gens de me voir dans un sari Manish Malhotra puis dans une kurta dans un film. Mais c’est mon travail, mon art. Je me sens très profondément à ce sujet et je veux être aussi réel et authentique que possible. Mais je ne suis pas cette personne dans la vraie vie. C’est le but d’être acteur “, a déclaré Janhvi dans une interview avec Galatta Plus.