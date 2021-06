Janhvi Kapoor affiche la beauté naturelle dans un look bohème-chic, pose dans son jardin verdoyant – Voir les photos | Nouvelles des gens

New Delhi: L’actrice de Bollywood Janhvi Kapoor nous a divertis tout au long de la pandémie avec ses superbes publications sur les réseaux sociaux, qu’il s’agisse de vidéos de danse ou de photos de ses séances photo.

Récemment, l’enfant vedette s’est rendue sur Instagram pour partager quelques clichés pris dans son jardin où elle affiche sa beauté naturelle et ne fait plus qu’un avec la nature. Sur les photos, on voit Janhvi vêtue d’une robe en lin blanc lui donnant un look rustique et embrassant la verdure luxuriante qui l’entoure.

Elle a légendé la photo en disant: « Et ceux qui ont été vus danser étaient considérés comme fous par ceux qui ne pouvaient pas entendre la musique. »

Découvrez ses derniers clics:

Sur le plan professionnel, Janhvi a été vu pour la dernière fois dans la comédie d’horreur « Roohi ». Le film mettait en vedette Rajkummar Rao et Varun Sharma. Le film a reçu un accueil chaleureux de la part des uns et des autres. De plus, son numéro de danse énergique ‘Nadiyon Paar’ est devenu un succès instantané auprès des masses.

Janhvi a fait ses débuts dans Dharma Productions ‘Dhadak’ aux côtés d’Ishaan Khatter en 2018. Depuis, elle a réussi à se faire une place de choix et à amasser une énorme base de fans.

Avant de se lancer dans le cinéma, Janhvi Kapoor s’est envolé pour la Californie pour suivre une formation d’acteur au Lee Strasberg Theatre and Film Institute.

On la verra ensuite dans ‘Good Luck Jerry’, ‘Takht’ et ‘Bombay Girl’.