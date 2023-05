Janhvi Kapoor accusé d’avoir transporté un énorme oreiller à l’aéroport, les internautes demandent « yeh flight me jaa rahi hai ya train mein »

Janhvi Kapoor a impressionné le public avec ses performances sincères dans ses choix non conventionnels tels que Mili et Good Luck Jerry dans ses deux derniers films. L’actrice est également connue pour se comporter avec la plus grande confiance en portant des tenues élégantes lors d’apparitions sur le tapis rouge et sur ses réseaux sociaux.

Cependant, Janhvi est récemment devenue la cible de trolls en ligne lorsqu’elle a été aperçue portant un énorme oreiller blanc à l’aéroport international de Mumbai le lundi 22 mai. La vidéo, partagée par le célèbre paparazzo Viral Bhayani, est devenue virale sur Instagram avec des internautes se moquant chez l’actrice.

Un utilisateur a écrit : « Hotel se takiya chura ke bhaag rahi hai (Elle court après avoir volé l’oreiller de l’hôtel) », tandis qu’un autre a demandé : « Yeh flight me jaa rahi hai ya train mein (Est-ce qu’elle prend un vol ou un former) ». Un autre commentaire disait : « Sone ka time nahi milta isliye kahin bhi so leti hai (elle n’a pas le temps de dormir alors elle dort n’importe où) ».





Pendant ce temps, sur le plan du travail, Janhvi Kapoor sera ensuite vue dans le drame romantique Bawaal de Nitesh Tiwari dans lequel elle est jumelée avec Varun Dhawan pour la première fois. Le film, qui a été tourné dans divers endroits en Europe, dont Paris, Berlin, Pologne, Amsterdam, Cracovie et Varsovie, sortira en salles le 6 octobre.

L’actrice a également le film sportif Mr. And Mrs. Mahi en face de sa co-star Roohi Rajkummar Rao dans son minou. L’actrice jouera le rôle d’une joueuse de cricket dans le film de Dharma Productions qui la réunit avec la réalisatrice de Gunjan Saxena: The Kargil Girl, Sharan Sharma.

LIRE | Paparazzo de l’école des fans pour avoir demandé à Janhvi Kapoor si elle n’avait pas bien dormi dans une vidéo virale : « Ye kaun hota hai… »