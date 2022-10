Janhvi Kapoor a-t-il dévoilé le statut relationnel de Vijay Deverakonda ? L’actrice de Mili dit : “Il est pratiquement marié”

Janhvi Kapoor se prépare pour son prochain film qui est Mil. L’actrice fait la promotion de son film à travers la ville. Elle s’est récemment assise pour une interview qui comprenait un segment amusant. Janhvi Kapoor a avoué qu’elle souffrait de diarrhée verbale et a apparemment renversé les fèves à propos de Vijay Deverakonda et son statut relationnel tout en répondant à une question amusante. Janhvi, comme on le sait, est de nature très franche et ses déclarations deviennent souvent virales en ligne. Et cette déclaration de Janhvi Kapoor à propos de Vijay Deverakonda en est une.

Janhvi Kapoor dit que Vijay Deverakonda est pratiquement marié

Eh bien, pour promouvoir Mili, Janhvi s’est assis pour un segment à tir rapide avec Bollywood Bubble. Janhvi a été invitée à évaluer les acteurs suivants sur le rang qu’elle souhaite travailler en premier Hrithik Roshan, Ranbir Kapoor, Tiger Shroff, Sidharth Malhotra et Aditya Roy Kapur. Janhvi est devenu confus et a déclaré Hrithik, Ranbir, Tiger. Finalement, elle les a tous dits. L’actrice de Gunjan Saxena a été interrogée sur trois personnes de l’industrie qu’elle souhaite voir participer à son swayamvar. Elle a encore nommé Hrithik, Ranbir et Tiger. Cependant, depuis que Ranbir est mariée, elle réfléchit à nouveau.

Après de longues délibérations, Janhvi Kapoor n’a nommé que Tiger Shroff. Elle a demandé s’ils ne sont pas tous mariés. Lorsque l’intervieweur a demandé à Janhvi le nom de l’acteur populaire Vijay Deverakonda, Janhvi a dit: “Il est pratiquement marié” et a ri. Elle a ensuite ajouté les noms d’Aditya Roy Kapur et de Siddhanth Chaturvedi.

