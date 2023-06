Janhvi Kapoor à Malaika Arora: les actrices de Bollywood étourdissent au néon

Alerte spoiler à venir de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin : dans le dernier morceau de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, nous voyons enfin Sai (Aïcha Singh) et Virat (Neil Bhatt) dire toute la vérité devant Biju Kaka et aussi lui dire toutes les conséquences qu’il subira dans sa chirurgie plus tard. Il lui dira également toute la vérité sur Amba : qu’il l’aime toujours, et Sai et Virat formeront une équipe et décideront de réunir Amba et Vijendra. Eh bien, nous sommes très excités de voir la tournure dans laquelle nous voyons que, enfin, l’amour va gagner.

La famille Chavan très soucieuse de sauver ses usines

Dans le morceau à venir de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, on voit que la famille Chavan s’est vraiment inquiétée de sauver ses usines alors qu’elle souffrait de crises majeures dans lesquelles on voit toute la famille apporter tous les bijoux et décider de les vendre, mais ils réalisent que ce n’est pas assez pour sauver les usines ; ils doivent vendre les usines. Attendons de bouillir la torsion. Bhavani comprendra-t-elle et reconnaîtra-t-elle ses erreurs, qu’elle a commises avec Amba ?

Le spectacle Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin va maintenant faire un saut de génération. Il est possible qu’après le saut de génération, la série ait de nouveau pris son TRP élevé car on voit que la piste actuelle de l’émission Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin n’est pas vraiment appréciée des téléspectateurs.

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Twist à venir

Nous pouvons voir que les prochains épisodes de l’émission Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin vont être super divertissants, car nous pouvons voir que la mère et le père de Satya se réuniront à cause de Sai et Virat et il obtiendra également le nom et la famille de son père. se rend également compte que Savi et Vinayak méritent également leurs parents et leur famille heureuse, il est donc possible que Satya donne le divorce à Sai et bientôt SaiRat en sera un.