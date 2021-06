L’acteur Arjun Kapoor a eu 36 ans aujourd’hui et il a célébré son anniversaire avec style avec sa famille et ses amis de la fraternité du cinéma. Les sœurs d’Arjun ont partagé les vœux les plus doux pour lui le jour de son anniversaire. Janhvi Kapoor l’a également remercié de lui avoir donné des « contrôles de la réalité ».

Janhvi a partagé une photo sur son histoire Instagram où elle peut être vue en train de serrer Arjun dans ses bras alors que les deux posent pour la caméra. En partageant la photo, elle a écrit : « @arjunkapoor c’est ton anniversaire !!! Et votre année. Merci de m’avoir appris si vite à quel point c’est amusant d’avoir un si grand frère. Thnx toujours pour le gyaan mais thnx plus pour les contrôles de réalité et les publications sur la nourriture vous aiment et ennnnnjjjjjjoy. Elle a également ajouté un autocollant qui disait « Je t’aime ».

Khushi a également partagé une photo de canidé avec Arjun et a écrit: « Hbd to u @arjunkapoor. »

La cousine d’Arjun, Sonam Kapoor, a partagé une série de photos avec lui et son mari, Anand Ahuja. Dans la légende, elle a écrit : « Mon très cher Arjun. Joyeux joyeux anniversaire! Je suis tellement fier de te voir devenir l’homme gentil, altruiste et le plus attentionné que je connaisse. Voici des souvenirs plus heureux et des moments plus heureux avec vous.

Arjun Kapoor a fêté son anniversaire au Taj Colaba hier soir. Parmi les personnes présentes se trouvaient ses sœurs, Anshula Kapoor, Janhvi, Khushi, le couple Ranbir Kapoor et Alia Bhatt, Ranveer Singh, Karan Johar et la star du sud Vijay Devarakonda.

Sur le front du travail, Arjun a été vu pour la dernière fois dans « Sandeep Aur Pinky Faraar » face à Parineeti Chopra et « Sardar Ka Grandson » qui mettait également en vedette Neena Gupta et Rakul Preet Singh. Ses prochains projets sont « Ek Villain Returns » avec Disha Patani et « Bhoot Police ».