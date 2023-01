Janhvi Kapoor a l’air gêné de se faire papouiller avec son ex-petit ami Shikhar Pahariya, les internautes disent “behen darr gayi”

Il semble que Janhvi Kapoor répare son passé. Hier soir, la star de Mili a été coiffée avec son ex-petit ami Shikhar Pahariya lors de la fête à la maison de Rhea Kapoor à Khar. En quittant la fête, Janhvi et Shikhar étaient dans la même voiture et l’actrice n’était pas satisfaite des flashs.

Dès que Shikhar a conduit la voiture dans l’oreille des paps, Janhvi a semblé gêné et presque ignorant de la présence des médias. Shikhar disait même quelque chose à Kapoor, mais elle ne réagit pas. Viral Bhayani a partagé la vidéo de l’ex-couple et a écrit : “Janhvi Kapoor avec son petit ami”.

Voici la vidéo







Dès que Viral a publié la vidéo, les internautes ont sauté dans la section des commentaires pour partager leur point de vue à ce sujet. Quelques utilisateurs furieux ont instruit Viral pour avoir appelé Shikhar son “petit ami”. Un utilisateur a écrit : “Bs koi ladka sath me dikh jaye vo copain,, jugement hogyi 1 min moi..wht the hell. (Si un garçon l’accompagne, il devient son petit ami).” Un autre utilisateur a ajouté: “Est-elle venue personnellement pour partager cela avec vous.” L’un des utilisateurs a écrit : “S’il vous plaît, laissez-les seuls parfois.”

De nombreux utilisateurs ont noté qu’ils ne portaient pas tous les deux de ceinture de sécurité et ils les ont sensibilisés à leur comportement irresponsable. “Pourquoi, ils ne portent pas de ceinture de sécurité”, a demandé un utilisateur. Un autre utilisateur a demandé : “Comment se fait-il qu’ils n’obtiennent jamais de challan ?” Un des utilisateurs a écrit : « Alors la ceinture de sécurité ne veut plus rien dire ?

La semaine dernière, la star de Dhadak a été vue en train de poser avec son ex-petit ami Shikhar Pahariya et Orhan à la fête de fiançailles d’Anant Ambani et Radhika Merchant. La fête était une affaire de stars avec des célébrités telles que Ranbir Kapoor-Alia Bhatt, Shah Rukh Khan, Salman Khan, Ranveer Singh et Janhvi Kapoor, entre autres.

Le mois dernier, Janhvi et Shikhar ont été vus ensemble lors d’un événement à Delhi. Cela a conduit à des rumeurs selon lesquelles l’actrice et Shikhar, le petit-fils maternel de l’ancien ministre en chef du Maharashtra, Sushil Kumar Shinde, se fréquenteraient à nouveau. Le frère de Shikhar, Veer Pahariya, est sorti avec Sara Ali Khan. Les deux actrices ont presque confirmé leur relation lorsqu’elles sont apparues dans le deuxième épisode de Koffee With Karan 7 diffusé sur Disney+ Hotstar en juillet.