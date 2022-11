Janhvi Kapoor a la collection de vêtements de sport la plus chaude de tous les temps

Il semble qu’Archana Gautam soit sorti de Bigg Boss 16. Oui, l’actrice et politicienne a été expulsée en raison de violences physiques. Il semble que Shiv Thakare et elle aient eu une vilaine bagarre. Les choses sont devenues vraiment sales et les créateurs ont dû interrompre la diffusion en direct de l’émission. Archana Gautam a perdu son sang-froid et est devenu physique avec le vainqueur du Bigg Boss Marathi. La raison du combat n’est pas encore connue. Cela pourrait être sur Abdu Rozik. Elle le traîne beaucoup depuis qu’il est devenu capitaine. Archana Gautam a refusé de travailler dans sa capitainerie. Elle l’a également traité de connard et d’étranger.

Archana Gautam a construit une base de fans stable après le spectacle. Bien que les fans la trouvent très ennuyeuse, l’actrice est le facteur épicé d’une saison apparemment fade. Archana Gautam est tout à fait la gueule du moteur, et personne n’a le contrôle sur elle.

En fait, Sumbul Touqeer et elle se dirigeaient vers un combat physique après avoir dit qu’elle n’avait pas écouté son père. Sa déclaration a rendu l’actrice d’Imlue enragée et elle a dit qu’elle la battrait à mort. Archana Gautam se bat également avec Shiv Thakare depuis longtemps. Elle l’a nargué comme quelqu’un qui est vu jouer dans un groupe. La proximité du vainqueur de Marathi Bigg Boss avec Sajid Khan n’est pas du tout appréciée par les fans neutres. Ils ont le sentiment que tout le groupe Sajid Khan est une marionnette du cinéaste qui a prétendu le soutien de Salman Khan.