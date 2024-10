Jang Shin Young parle de la controverse sur la liaison de Kang Kyung Joon dans « My Little Old Boy ».

Lors de l’émission du 13 octobre sur SBS « Mon petit vieux garçon »l’actrice Jang Shin Young est apparue en tant que MC spéciale, partageant son histoire pour la première fois après avoir traversé une période difficile liée à la controverse sur la liaison de son mari Kang Kyung Joon.

Jang Shin Young a admis qu’elle s’était sentie sous pression pendant le tournage en raison des nombreux articles publiés sur son apparition dans « My Little Old Boy ». En réponse, les MC et les « Mother Avengers » l’ont chaleureusement accueillie, sentant sa nervosité. Le MC Seo Jang Hoon, qui a passé beaucoup de temps avec Jang Shin Young sur « Same Bed, Different Dreams 2 – You Are My Destiny », a exprimé une véritable inquiétude pour elle, la comparant à une sœur cadette.

Concernant sa décision d’apparaître dans l’émission, Jang Shin Young a partagé : « J’ai été surprise par le nombre d’articles publiés. J’ai commencé à avoir peur et je me suis demandé : ‘Est-ce que c’est mal pour moi d’apparaître en ce moment ?’ Ce doute n’a cessé d’ébranler ma confiance. »

Elle a poursuivi : « J’ai hésité et je me suis demandé : ‘Ai-je pris la mauvaise décision ? Est-ce encore trop tôt ?’ Je voulais montrer une meilleure version de moi-même, mais j’ai fini par montrer un côté plus difficile, ce qui me fait regretter. Mais en tant qu’actrice et personne ayant participé à des émissions, je voulais apparaître confortablement en tant qu’invitée et j’espérais que les gens le feraient. comprenez cela. »

Pour la première fois, Jang Shin Young a révélé à quoi ressemblait sa vie durant les 10 mois qui ont suivi la polémique. « Pour être honnête, je ne peux pas dire que ce n’était pas difficile. J’ai traversé une période difficile, mais j’ai essayé de retrouver une vie normale. J’ai fait un effort pour faire comme si tout allait bien, profiter de la vie avec mes enfants, même en me disputant et en m’embêtant avec mon mari, en essayant de maintenir notre routine quotidienne », a-t-elle déclaré.

Elle a ensuite avoué : « J’ai perdu pied pendant un moment, mais j’ai fait de gros efforts pour revenir à mon vrai moi. Le temps a passé et je sais que je ne peux rien faire contre ce qui s’est déjà passé. J’ai donc commencé à réfléchir à la manière dont je pourrais le faire. reconstruire ma famille, et je l’ai fait étape par étape. »

Il y avait également de nombreuses rumeurs non vérifiées sur Jang Shin Young et Kang Kyung Joon à cette époque. Shin Dong Yup a mentionné : « Il y avait de fausses nouvelles disant que vous aviez déjà divorcé ou disparu. Cela a dû être incroyablement difficile pour vous deux. »

À cela, Jang Shin Young a répondu : « Parce que nous sommes des célébrités, nous ne pouvions pas faire de déclaration publique, ce qui a permis aux rumeurs de se propager. C’était difficile à cause de cela. Mon aîné est plus âgé maintenant, alors j’ai eu peur qu’il puisse le faire. » Je suis tombé sur ces fausses histoires et j’ai été blessé. J’ai dit à mes enfants : « Ne croyez pas ces fausses nouvelles, regardez-moi et écoutez ce que j’ai à dire. J’ai également complètement arrêté d’utiliser Internet : j’ai supprimé toutes les applications, et à mesure que je m’en éloignais, ma perspective a commencé à s’élargir. »

Lorsqu’on lui a demandé comment elle était restée stable pendant une période aussi difficile, Jang Shin Young a répondu : « Ce n’était pas tout pour moi. J’étais plus inquiet pour l’avenir de notre famille que pour l’idée que le divorce soit la fin. Au lieu de penser : » Je ne peux plus vivre avec toi. » Je me concentrais sur la façon dont nous pourrions surmonter cela afin que nos enfants puissent être blessés le moins possible et vivre heureux comme avant. Après avoir traversé tant de difficultés, j’ai réalisé que ce n’était pas le cas. la fin. J’ai décidé de démêler les fils, un par un.

Jang Shin Young a expliqué comment elle a été la première à contacter son mari. « Après tout ce qui s’est passé, je n’arrivais plus à réfléchir clairement, je ne voyais rien clairement. Mais quand je regardais mon mari, il semblait complètement exposé et vulnérable. C’était douloureux pour moi, en tant qu’épouse, de le voir comme ça. Alors Je me suis approché de lui et lui ai dit : « Je veux te prendre la main, mais est-ce que ça te va ? » Kang Kyung Joon a répondu : « J’ai tellement honte et je suis désolé, je n’ai pas de mots, mais je vais m’excuser. » Alors j’ai dit : ‘D’accord, avançons ensemble' », a-t-elle partagé, sa voix se brisant alors qu’elle devenait émue.

La décision de Jang Shin Young de garder sa famille unie a attiré l’attention. Shin Dong Yup lui a demandé : « Y a-t-il eu un moment décisif qui vous a poussé à choisir de protéger votre famille ?

Elle a répondu : * »C’était à cause de mes enfants. Avec le recul, je ne regrette pas mon choix. Mon deuxième fils est encore très jeune et a besoin du soutien solide de ses deux parents. C’est ce qui a motivé ma décision. »*

Elle a également mentionné son fils aîné : « Mon aîné est un lycéen de deuxième année. Beaucoup de gens s’inquiétaient pour lui. Nous sommes allés ensemble à la rivière Han et je lui ai dit : « C’est ce qui s’est passé, mais j’espère que tu pourras le faire. fais-moi confiance et attends. Je serai honnête avec toi, alors pour l’instant, ne regarde ni n’écoute autre chose, concentre-toi simplement sur moi. Mon fils a dit qu’il m’attendrait. En tant que parent, je me sentais incroyablement désolé de devoir lui parler de cela, mais je pensais qu’il valait mieux être honnête que de le cacher, je lui ai expliqué étape par étape pourquoi. J’ai pris les décisions que j’ai prises et la façon dont j’ai choisi de garder notre famille unie. C’était difficile et cela aurait pu paraître dur, mais il a fini par comprendre et l’accepter. Il m’a dit : « Maman, je te soutiens, mais j’ai besoin de temps. ‘, ce qui m’a profondément ému. »

Auparavant, il avait été révélé que Kang Kyung Joon avait été accusé dans un procès pour être le tiers dans une affaire. À ce sujet, Jang Shin Young a déclaré : « Mon mari et moi avons beaucoup parlé. Il a réfléchi et s’est senti coupable d’innombrables fois. Ce fut une période incroyablement douloureuse, mais nous avons décidé de vivre en famille pour le bien de nos enfants. » exprimant son pardon envers Kang Kyung Joon.