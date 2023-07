Janette Manrara fait le point sur sa grossesse après que les fans ont été convaincus qu’elle avait accouché en secret

La star de STRICTLY Come Dancing, Janette Manrara, a publié une grande mise à jour après que les fans aient été convaincus qu’elle avait accouché.

La star de la danse a confirmé qu’elle accueillerait un enfant plus tôt cette année avec son mari co-vedette, Aljaz Skorjanec.

Instagram

Janette Manrara a mis fin aux spéculations alors qu’elle montrait sa bosse de bébé aujourd’hui[/caption] Instagram

Elle s’est assise sur un ballon de grossesse alors qu’elle approchait de la fin de sa grossesse[/caption] Instagram

Aljaz avait précédemment suscité des spéculations selon lesquelles l’enfant du couple était arrivé[/caption]

Ce sera le premier enfant pour la danseuse de 39 ans originaire de Miami et son compagnon.

Cependant, malgré les spéculations croissantes, Janette a consulté ses histoires Instagram pour confirmer qu’elle était toujours enceinte alors qu’elle montrait sa bosse de bébé en pleine croissance.

L’air frais, on pouvait voir la star rebondir doucement sur un ballon de grossesse avant l’arrivée imminente du bébé.

Révélant qu’elle souffrait de maux de dos, Janette a donné à ses 545 000 abonnés une mise à jour très attendue sur sa situation actuelle.

S’adressant à la caméra, elle a déclaré: « Aljaz m’a donné ça parce que mon mal de dos est insupportable et le physio et le médecin ont dit que cela aiderait vraiment, et savez-vous quoi, ça le fait vraiment.

« Si vous savez, vous savez, pour ceux d’entre vous qui ont accouché. »

Prenant un profond soupir, la star a ajouté: « Le dernier petit moment, j’ai eu une grossesse tellement incroyable et je me concentre juste sur la beauté de la grossesse et ce dernier petit moment, je dois juste… je dois juste traverser .

« Envoi de toute mon équipe d’amour. »

Cela s’est produit alors qu’Aljaz, 33 ans, a rendu un vibrant hommage à sa femme, ce qui a suscité des spéculations selon lesquelles elle aurait peut-être déjà accouché.

Aljaz a écrit: «Joyeux sixième (je pense) anniversaire de mariage Bučka. Vous faites définitivement partie de mes trois personnes préférées (en ce moment).

Ses fans n’ont pas tardé à le repérer et à supposer que leur bébé pourrait être arrivé.

Une personne a demandé : « Le bébé est là ? !!!!!!!”

Une seconde a dit : « Vous avez eu le bébé !! Top 3!!! » tandis qu’un autre a demandé: « Top 3? »

Au cours du week-end, Janette a dit à ses abonnés qu’elle avait quitté sa maison et s’était rendue à Londres, où son bébé devait naître.

Tenant ses fans très au courant, Janette a expliqué: «Parti à Londres aujourd’hui pour les dernières semaines / jours de grossesse pour être près de notre médecin.

“Je me suis senti assez ému en quittant notre maison car je savais que la prochaine fois que nous serions à la maison, nous serions 3 d’entre nous ! J’ai hâte de te rencontrer.

« Comment serez-vous ? À quoi ressemblerez-vous ? Dans quel genre de choses serez-vous? Un si beau et passionnant nouveau chapitre de nos vies. Pas longtemps maintenant petit…. Pas longtemps. »

Instagram

Janette a parlé de son « affreux » mal de dos[/caption]