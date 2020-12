Janette Manrara et Aljaž Škorjanec ont une chose en tête quand ils sont enfin réunis après leurs voyages Strictly.

Les danseurs professionnels mariés ont été forcés de se séparer au cours des deux derniers mois alors qu’ils restent dans leurs bulles afin de pouvoir se produire sur le spectacle de danse de la BBC.

Avec Strictly dans sa demi-finale de semaine, Janette, 30 ans, et son mari Aljaž, également 30 ans, commencent à voir la lumière du Glitterball Trophy au bout du tunnel et l’occasion de passer du temps ensemble à nouveau.

Janette est devenue l’une des favorites pour remporter le trophée dans quelques semaines alors que son partenaire célèbre, la star de YouTube HRVY, a été impressionnant tout au long et qu’il est prêt à affronter le comédien Bill Bailey et le présentateur de Good Morning Britain Ranvir Singh pour le titre.







Aljaž a malheureusement été éliminé de la compétition il y a quelques semaines, après que la DJ de Radio One, Clara Amfo, ait été rejetée par les juges à la suite d’une danse.

Par conséquent, Jannette et Aljaž ont vécu séparément tout au long du processus Strictly et ils n’auront que 48 heures ensemble après la série avant que Janette ne s’envole pour voir sa famille.

Lorsqu’on leur a demandé ce qu’ils feraient de leur temps, il semblerait que certains Jeux Olympiques de chambre à coucher soient en ordre.









Janette a déclaré au Sun: « Oh mon Dieu. Je ne sais pas si je suis autorisé à le dire publiquement, dites-le comme ça!

« Disons simplement que cela ne nous dérangera pas d’être en lock-out, je vais vous le dire. Cela a été une année difficile à bien des égards, mais nous allons compenser! »

Aljaž est retourné au domicile conjugal depuis que Clara a quitté le spectacle et Janette s’envolera pour Miami quelques jours seulement après la finale Strictly.

Elle a poursuivi: «Nous n’avons même pas parlé de Noël parce que j’ai vraiment besoin de rentrer chez moi pour voir ma famille.

« Aljaž ne pourra pas venir avec moi, donc ça prendra littéralement quelques jours que nous passerons ensemble. »







C’est le plus loin que Janette soit allé Strictly avec un partenaire célèbre et elle espère imiter Aljaž et gagner le spectacle.

Elle a déclaré: « Beaucoup de mes amis très proches ont été dans la dernière année après année.

« Donc j’ai l’impression que si j’arrive à la finale, je ne vais pas mentir, je vais certainement fondre en larmes. »

