Janette Manrara et Aljaz Skorjanec, le couple pro power Strictly Come Dancing, ont révélé à quel point leurs finances avaient été affectées alors qu’ils se débattaient avec des milliers d’autres Britanniques pendant le verrouillage cette année.

Janette a révélé comment ils ont fait face lorsque leurs tournées et leurs projets se sont arrêtés alors que le pays s’est verrouillé dans le but de lutter contre le coronavirus.

Parlant de leur bon ami le Dr Ranj sur son podcast Steths, Drugs & Rock ‘n’ Roll, Janette a révélé: « Financièrement, c’était difficile, nous avons perdu trois tournées cette année. »

Malgré les soucis financiers, la danseuse de 37 ans était déterminée à regarder du bon côté alors qu’elle se réjouissait de pouvoir passer du temps avec son mari.









«Je pense émotionnellement, psychologiquement et physiquement pour nous deux d’avoir tout ce temps à la maison, ce qui n’a jamais été possible en raison de l’emploi du temps que nous avons, a en fait été vraiment, vraiment, agréable.

Elle a poursuivi: «Nous avons appris à vivre dans notre propre maison, ce que nous n’avions jamais ressenti auparavant.

«Maintenant, notre salon ressemble à notre salon.

«J’aime la cuisine, je n’ai jamais été ami avec la cuisine avant et Aljaz a adoré prendre du temps pour lui-même, il n’a pas beaucoup été en ligne… il a pris le temps de se détendre.

«C’était incroyable.»









Depuis la conversation franche, le couple a eu du mal à être obligé de se séparer avant et pendant le tournage de Strictly de cette année.

Ils se sont mariés en 2017, mais cette année, ils ont été contraints de vivre séparés pour la première fois depuis plus d’une décennie alors qu’ils se déplaçaient dans des bulles avec leurs partenaires de danse pour le spectacle.

Plus tôt cette semaine, Aljaz a avoué que son expulsion de l’émission de la BBC avait rendu plus difficile de voir sa femme.

La danseuse professionnelle, qui était en partenariat avec Radio 1 DJ Clara Amfo, a été expulsée de l’émission le week-end dernier.









Il a expliqué à quel point il était difficile de passer du temps avec sa femme, car ils ont dû suivre des règles strictes de distanciation sociale en studio, mais avec Aljaz hors de la compétition, cela ne fera qu’empirer les choses.

Les horaires de travail du couple sont mouvementés en raison des répétitions exténuantes pendant des heures chaque jour tout au long de la compétition.

Le joueur de 30 ans a expliqué comment les deux hommes parviennent à contourner leur emploi du temps chargé afin de passer du temps l’un avec l’autre.









Aljaz a déclaré au podcast The Power of 10 de Decathlon: « Nous pouvons nous voir un vendredi et un samedi dans le studio, en restant évidemment à deux mètres de distance.

« Mais nous sommes tellement concentrés, vous savez, avec des emplois, donc pour le moment, ça va parce que nous sommes tellement occupés, mais si l’un de nous [were to] être éliminé et puis… l’un de nous [would] doivent être seuls à la maison. C’est [when] Je pense que cela deviendrait un peu plus difficile. «