Janette Manrara distrait strictement: il faut deux téléspectateurs avec une tenue époustouflante

JANETTE Manrara a laissé les téléspectateurs de It Takes Two distraits par sa tenue accrocheuse lors du dernier épisode du spin-off de BBC Strictly Come Dancing.

L’animateur de télévision a présenté l’épisode de jeudi dans une tenue glamour fantaisie et les téléspectateurs n’ont pas pu s’empêcher de le remarquer.

Bbc

Il faut deux téléspectateurs ont été distraits par le choix de tenue audacieux de Janette lors de l’épisode de jeudi de l’émission de la BBC[/caption] Bbc

Certains téléspectateurs ont estimé que sa combinaison était très “mariée” comme[/caption]

Janette, 39 ans, portait une combinaison blanche à manches bouffantes avec un décolleté corseté, qui montrait ses jambes impeccables.

La danseuse professionnelle s’est également promenée dans le studio dans une paire de bottines à talons aiguilles en strass.

Les téléspectateurs ont été stupéfaits et distraits par le choix de garde-robe audacieux de Janette dans l’émission, alors qu’ils se précipitaient sur Twitter pour partager leurs opinions.

Un fan a écrit: “Je ne suis pas trop sûr de ce look sur Jannette.”

Un autre fan a ajouté: “Obtenir de fortes vibrations de mariage de Janette ce soir, je ne suis pas sûr d’être fan de ce look.”

Un troisième a noté : « Si quelqu’un pouvait retirer cette tenue, c’est Janette, mais je ne suis pas enthousiaste personnellement. Je dois dire que ses jambes sont fantastiques.

Un quatrième fan a ajouté: “Les bottes de Janette Manrara sont la chose la plus stylée que j’aie jamais vue dans la série, à part Rylan.”

Un autre a écrit: “Regard de demoiselle d’honneur fort de Janette ce soir <3 #ItTakesTwo."





Bien que certains téléspectateurs aient été distraits par le choix audacieux de vêtements de Janette dans l’émission, certains ont en fait approuvé les bottes qu’elle portait.

Un spectateur a déclaré: « Pouvons-nous simplement apprécier les jambes fantastiques de Janette, en particulier dans ces bottes en cristal. Ouah.”

Un autre a ajouté: “AIMEZ ces bottes sur Jannette!”

Bbc

Bien que les téléspectateurs ne soient pas fans de la tenue de Janette, certains ont approuvé sa paire fastueuse de bottines à talons aiguilles en strass.[/caption]