Janette Manrara de Strictly partage une mise à jour sur la grossesse laissant entendre que la naissance du premier bébé n’est qu’à quelques HEURES

STRICTLY’S Janette Manrara a laissé entendre que la naissance de son premier bébé n’est qu’à quelques heures dans sa dernière mise à jour sur la grossesse.

La pro de la salle de bal, 39 ans, qui attend actuellement avec son mari Aljaž Škorjanec, 33 ans, a consulté ses histoires Instagram pour révéler qu’elle faisait ses bagages pour aller à l’hôpital.

Instagram

Janette Manrara a laissé entendre que la naissance de son premier bébé n’est qu’à quelques heures[/caption] Instagram

Elle a consulté ses histoires Instagram pour révéler qu’elle faisait ses bagages pour aller à l’hôpital[/caption]

Dans la vidéo de style selfie, Janette a commencé: «Salut l’équipe, excusez mon état mais la ceinture est allumée. Le dos est ok et une autre nuit de sommeil agitée, mais tout va bien.

« Aujourd’hui, c’est le jour des sacs d’hôpital. Il est temps de l’emballer. Laissez-moi vous montrer ce que j’ai mis là-dedans et si vous avez d’autres suggestions sur ce que je peux mettre d’autre ici, faites-le moi savoir, mais je pense que j’ai tout couvert.

Elle a ajouté dans un autre: «Tout d’abord, pouvons-nous simplement apprécier à quel point ce sac est beau? Je veux dire, j’adore un compartiment et il y en a plein. C’est un si beau sac.

« J’ai l’impression qu’il faut que je m’y habitue car je vais beaucoup voyager avec ce sac, je compte sur les prochains mois, non ? Il est livré avec ces éléments d’emballage supplémentaires épiques pour compartimenter vos affaires.

Janette a ensuite donné un aperçu de tout ce qu’elle emportait avec elle – y compris des masques pour les yeux et des sous-vêtements, des articles de toilette, un peignoir et des pantoufles, des chaussures à enfiler, un ventilateur portable et des haut-parleurs.

Il a déjà été rapporté que l’hôte de la BBC était sur le point d’accoucher à la fin de l’été après une lutte de deux ans pour tomber enceinte.

Le couple prévoyait de commencer la FIV avant que Janette ne tombe heureusement enceinte naturellement de leur premier enfant.

Elle a dit à l’époque qu’elle était devenue « submergée d’émotion » lors de l’analyse de 12 semaines où le médecin leur a dit que leur bébé « dansait déjà ».

Aljaz et Janette se sont fiancés en 2015 puis se sont mariés le 15 juillet 2017.

Lors d’une apparition sur Lorraine, la présentatrice de It Takes Two, Janette, a plaisanté en disant qu’Aljaz était plus aux prises avec les effets secondaires de la grossesse qu’elle ne l’est.

Elle a déclaré: « Il a en fait été plus malade que moi, nous sommes vraiment enceintes ensemble.

« Je me sens bien, j’ai eu tellement de chance avec cette grossesse que ça s’est si bien passé, nous venons d’aller chez le médecin et tout va bien. »

S’exprimant lors de l’émission, Janette a déclaré: «Les seules personnes à qui nous avons dit au début étaient notre famille et c’était le jour de Noël, nous devions le faire.

« J’ai fait le Strictly Live Tour, c’était difficile à garder parce qu’évidemment nous sommes sur scène et nous sommes dehors tout le temps, alors j’ai porté cette grande robe jaune pour essayer de la garder mais les gens étaient méfiants, ils ont gardé demander pourquoi je ne buvais pas un verre de vin.

Aljaz, futur papa, s’emballe pour être le meilleur parent possible.

Il a déclaré: « Cela a été un processus vraiment intéressant jusqu’à présent, je suis juste étonné par cela jusqu’à présent et vous voulez faire tellement de recherches sur tout et je suis tellement excité. »

Getty

Janette et Aljaz Škorjanec se sont fiancés en 2015 puis se sont mariés le 15 juillet 2017[/caption]