Janette Manrara de Strictly montre son « vrai » corps 24 jours après l’accouchement alors qu’elle dit aux fans qu’elle se sent « confiante »

JANETTE Manrara a montré son «vrai» corps post-bébé tout en disant aux fans qu’elle se sent «confiante et heureuse».

L’ancienne Strictly pro Janette, 39 ans, avait l’air incroyable en sous-vêtements noirs alors qu’elle partageait une vidéo sur son histoire Instagram.

Mais cela survient 24 jours seulement après avoir donné naissance à son premier enfant – sa fille Lyra – avec son mari Aljaž Škorjanec, 33 ans.

Dans son dernier message, la présentatrice a écrit: «Jour 24 post-partum. Jour 1 de doucement remonter sur scène !

« Chaque parcours de grossesse et de post-partum est différent. Me sentir confiant et heureux dans ma peau et savoir que tout ce qui compte vraiment, c’est que Lyra et moi soyons à la fois en bonne santé et heureux.

« Je vais prendre chaque journée une à la fois et à mon rythme. Envoi d’amour à toutes les mamans là-bas dans leurs propres voyages post-partum. Nous sommes tous incroyables !

Janette a récemment eu honte de sa mère après avoir partagé une jolie photo de son nouveau-né rencontrant ses grands-parents.

La danseuse a posté une adorable photo de la petite Lyra avec ses parents, les grands-parents de Lyra.

Elle a écrit: « Grand-mère et grand-père sont amoureux de Lyra » et les a regardés en regardant le nouveau-né.

Et bien que la plupart des commentaires aient été positifs, certains fans ont critiqué la star de Strictly pour le choix de couvre-chef de son bébé.

On pouvait voir Lyra porter un bandeau en ruban pour aller avec sa jolie tenue, ce qui a amené une personne à écrire : « Pourquoi porte-t-elle un bandage ? Ces choses ne sont pas bonnes pour la tête des bébés.

Une autre personne a écrit : « Ces bandeaux ne permettent pas à la tête des bébés de réguler la chaleur corporelle. C’est un fait! »

Un troisième a dit : « Oh non ! Pas déjà un serre-tête !

Quelqu’un d’autre a fait écho: « Qu’est-ce que c’est que sur sa tête, ils ne sont vraiment pas bons. »

jmanrara/Instagram

Elle a accueilli sa fille Lyra avec son mari Aljaž Škorjanec le mois dernier[/caption] Instagram

La danseuse a tenu les fans au courant de sa grossesse[/caption]