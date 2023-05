Janette Manrara de Strictly fait allusion au remplacement de Rylan Clark dans It Takes Two

La star de STRICTLY Come Dancing, Janette Manrara, a laissé un énorme indice sur qui pourrait remplacer Rylan Clark dans It Takes Two.

Plus tôt cette année, l’ancien concurrent de X Factor a révélé qu’il avait quitté l’émission dérivée de la BBC après des années de présentation aux côtés de Janette, 39 ans.

Bbc

Rylan a quitté l’émission dérivée de la BBC plus tôt cette année[/caption] La Méga Agence

La star a suggéré que son mari pourrait la rejoindre à l’écran[/caption]

Rylan, 34 ans, a rejoint Janette pour la première fois pour co-présenter It Takes Two en 2019, les fans adorant leur partenariat.

Mais il a laissé les téléspectateurs déçus lorsqu’il a annoncé plus tôt cette année qu’il se retirait pour « s’asseoir à l’intérieur en pyjama » pendant un moment.

Maintenant, les fans du programme de la BBC attendaient avec impatience une annonce sur qui devrait rejoindre Janette à la place.

Et la danseuse a donné un énorme indice sur qui cela pourrait être, après avoir révélé qui elle aimerait voir la rejoindre.

La star enceinte a plaisanté en disant que son mari Aljaž Škorjanec ferait un bon co-animateur pour elle dans l’émission.

Elle a déclaré au Daily Star : « Nous avons besoin d’un nouveau co-animateur, vous ne pensez pas ?

« Je ne suis pas partial, c’est mon mari, mais si je dois avoir un mari à la télévision qui est meilleur que mon vrai mari? »

Sans laisser d’autres allusions, Aljaž a plaisanté : « En tant que mari, c’est tout simplement incroyable quand votre femme est payée pour parler – les soirées sont très différentes. »

Cela vient après que Janette a montré sa bosse de bébé florissante avec son mari Aljaž lors d’une première de film à Londres.

L’heureux couple a révélé en mars qu’ils attendaient leur premier enfant ensemble.

On pouvait voir le couple se regarder avec amour alors qu’ils berçaient sa bosse sur le tapis rouge lors de la première de La Petite Sirène.

Ils ont été rejoints sur le tapis bleu par les stars hollywoodiennes Melissa McCarthy et Halle Bailey qui dirigent le casting de La Petite Sirène.