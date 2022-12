Janette Manara de Strictly est dévastée alors que son mari Aljaz tombe malade et ils sont obligés d’annuler le spectacle

La star de STRICTLY, Janette Manara, a révélé à quel point elle était dégoûtée après que la maladie de son mari Aljaž Škorjanec les ait forcés à annuler leur émission.

Le couple marié, qui est surtout connu pour montrer ses talents de danseur dans l’émission BBC One, joue actuellement dans A Christmas To Remember Aljaž et Janette.

Janette, 39 ans, et Aljaž, 32 ans, ont commencé les spectacles le 25 novembre à Portsmouth.

Les deux devaient se produire au Waterfront Hall de Belfast hier soir, mais ont dû annuler à la dernière minute.

Janette a dit à ses 504 000 abonnés sur Instagram : « À nos fans de Belfast, je suis sûr que vous l’avez déjà vu, nous sommes dévastés de devoir lutter contre le cancer ce soir à Belfast.

“Nous étions tellement excités de venir jouer pour vous, mais malheureusement, Aljaz ne va pas bien et les médecins lui ont conseillé de ne pas voyager ni de se produire.

“Nous travaillons sur une nouvelle date pour Belfast, veuillez donc conserver votre billet pour la nouvelle date ou demander un remboursement auprès de votre point d’achat.

“Nous sommes vraiment désolés mais espérons vous voir très bientôt !”

Elle a légendé le message: “Nous avons vraiment le cœur brisé de ne pas danser ce soir, mais la santé d’@aljazskorjanec est importante.

“Avec le cœur lourd, nous nous excusons sincèrement pour tout inconvénient causé .”

On ne sait pas ce qui ne va pas avec Aljaž.

Le duo s’est déjà produit à Portsmouth, Nottingham, Manchester, Southend et Brighton.

Ils n’ont pas encore montré leurs mouvements à Bath, Birmingham, Blackpool, Londres, Cardiff et Glasgow.

Les spectacles se terminent le dimanche 18 décembre dans le nord de Newcastle.

Parlant des spectacles, Janette a déclaré: «Nous voulons inviter tout le monde à se joindre à nous pour la fête de Noël la plus chic et la plus brillante à laquelle vous n’aurez jamais été invité.

“Nous allons entreprendre un voyage magique, célébrant les douze jours précédant Noël, avec de superbes chansons et des routines fabuleuses, avec notre incroyable distribution de chanteurs et de danseurs.”

Aljaž a ajouté: «Nous partagerons les histoires de Noël de notre enfance, en explorant ce que nous aimons le plus tous les deux à propos de cette période spéciale de l’année.

“Nous allons nous réjouir et danser avec toute la joie de ce qu’est vraiment Noël.”

Le couple, qui s’est rencontré en 2010, s’est marié en 2017.

Janette a rejoint Strictly en 2013 en tant que danseuse professionnelle, mais a décidé de quitter le programme en 2021.

Elle anime maintenant le spin-off de l’émission Strictly: It Takes Two et Morning Live de la BBC.

Entre-temps Aljaž a décidé d’arrêter plus tôt cette année en mars après avoir également commencé en 2013.

