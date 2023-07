Janet Yellen salue les gains modestes des négociations économiques avec les dirigeants chinois

Commentez cette histoire Commentaire

BEIJING – La secrétaire au Trésor Janet L. Yellen, concluant dimanche une mission diplomatique à enjeux élevés en Chine, a déclaré que ses entretiens avec les dirigeants chinois avaient marqué un « pas en avant » dans les efforts visant à stabiliser les relations entre les deux plus grandes économies du monde. Yellen a reconnu « des désaccords importants » qui divisent toujours les deux nations. Elle a dit qu’elle avait fait pression sur le gouvernement chinois pour son traitement des entreprises américaines opérant ici et son utilisation du pouvoir de l’État pour obtenir ce qu’elle a appelé un avantage « injuste » sur les marchés mondiaux, tandis que les responsables chinois se sont plaints des tarifs américains et des restrictions sur la haute technologie. commerce.

Yellen, économiste et ancienne banquière centrale, a réitéré son appel à la Chine pour qu’elle « passe à un système axé sur le marché » – un conseil qui ne devrait pas émouvoir le dirigeant chinois Xi Jinping, qui a prodigué des ressources aux entreprises publiques.

La secrétaire au Trésor a utilisé certains de ses langages les plus forts à ce jour pour rejeter les affirmations selon lesquelles les plans américains de réduction de leur dépendance vis-à-vis des fournisseurs chinois reflétaient une campagne plus large visant à diviser le monde en blocs rivaux. Les restrictions de l’administration Biden sur la vente de puces informatiques avancées à la Chine – et les restrictions en attente sur les investissements américains dans le développement technologique chinois – étaient des mesures « clairement articulées et étroitement ciblées » conçues pour protéger la sécurité nationale et non pour obtenir un avantage économique, a-t-elle déclaré. .

« Nous savons qu’un découplage des deux plus grandes économies mondiales serait désastreux pour les deux pays et déstabilisant pour le monde. Et ce serait pratiquement impossible à entreprendre », a-t-elle déclaré. « Nous voulons une économie mondiale dynamique et saine, ouverte, libre et équitable, et non fragmentée ou obligeant les pays à prendre parti. »

Yellen a présenté sa visite comme la preuve que les efforts de l’administration Biden pour développer une relation de travail avec la Chine, après des années d’acrimonie et de dérive croissantes, portaient leurs fruits. Mais le chef du Trésor a déclaré qu’aucune nouvelle négociation ou dialogue diplomatique n’avait été convenu.

« Le président Biden et moi ne voyons pas la relation entre les États-Unis et la Chine dans le cadre d’un conflit de grande puissance. Nous pensons que le monde est suffisamment grand pour que nos deux pays prospèrent », a déclaré Yellen aux journalistes lors d’une conférence de presse d’environ 30 minutes avant de commencer son voyage de retour. « Nos discussions font partie d’un effort concerté plus large pour stabiliser la relation, réduire le risque de malentendu et discuter des domaines de coopération. »

Ses entretiens avec les membres de la nouvelle équipe économique de Xi – qui ont duré environ 10 heures sur deux jours – ont été « directs, substantiels et productifs », a déclaré Yellen.

Yellen effectue son premier voyage en Chine en tant que secrétaire au Trésor

Après son arrivée dans la capitale chinoise jeudi, Yellen a entamé des pourparlers avec le Premier ministre chinois Li Qiang et d’autres hauts responsables, dont le vice-Premier ministre He Lifeng, responsable de l’économie et du commerce extérieur.

Elle a également passé du temps avec un groupe de femmes économistes chinoises, militantes pour le climat et représentantes du monde des affaires américain.

Sa visite intervient alors que les deux gouvernements tentent de stabiliser une relation commerciale majeure qui a été en proie à un manque de confiance généralisé. Yellen a cherché à rassurer Pékin sur le fait que même si les États-Unis s’efforcent de réduire leur dépendance à l’égard des fournisseurs chinois pour les biens vitaux, tels que les matériaux critiques, les batteries de véhicules électriques et les semi-conducteurs, ils ne veulent pas de rupture économique.

La Chine est ouvertement sceptique quant à l’argument de Yellen en faveur de la « réduction des risques », qu’elle considère comme un terme poli pour un découplage économique complet dont elle craint qu’il n’aggraverait ses difficultés économiques intérieures.

Après avoir connu une croissance rapide au cours des premiers mois de l’année suite à l’assouplissement des contrôles contre les coronavirus, l’économie chinoise a faibli ces dernières semaines. Les consommateurs ne dépensent pas aussi librement qu’on s’y attendait dans la période post-pandémique et les commandes à l’exportation ont déçu.

Alors que Yellen a commencé à développer une relation avec He pendant environ six heures de pourparlers, d’autres disputes se profilent. L’administration Biden devrait dévoiler dès ce mois-ci de nouvelles restrictions sur les investissements américains dans les secteurs technologiques chinois de pointe qui, selon Washington, pourraient nuire à la sécurité nationale.

Les responsables chinois se sont plaints que de telles restrictions – qui affecteraient des technologies telles que l’intelligence artificielle et l’informatique quantique – ralentiraient leur avancée économique.

« Je veux apaiser leurs craintes que nous ferions quelque chose qui aurait des impacts à grande échelle sur l’économie chinoise. Ce n’est pas le cas. Ce n’est pas l’intention », a déclaré Yellen.

Yellen a déclaré que sa visite avait réussi à relancer le dialogue économique direct entre les deux économies. D’autres officiers du cabinet Biden – dont l’envoyé spécial présidentiel pour le climat John F. Kerry – devraient également se rendre prochainement à Pékin.

Pourtant, les interactions officielles sont en deçà des niveaux atteints les années précédentes. Sous l’administration George W. Bush, les deux nations se sont engagées dans un dialogue économique stratégique impliquant des dizaines de hauts fonctionnaires se réunissant deux fois par an.

L’administration Obama a ensuite rebaptisé cet effort, mais les pourparlers de routine de haut niveau se sont poursuivis à un rythme soutenu.

Dimanche, Yellen a seulement déclaré que son personnel et ceux de ses homologues chinois devraient être en contact plus régulier.

« Aucune visite ne résoudra nos défis du jour au lendemain. Mais je m’attends à ce que ce voyage aide à construire un canal de communication résilient et productif avec la nouvelle équipe économique chinoise », a déclaré Yellen. « J’espère que nous pourrons passer à une phase de notre relation où la diplomatie de haut niveau est simplement considérée comme un élément naturel de la gestion de l’une des relations bilatérales les plus importantes au monde. »