Janet Yellen rencontrera de hauts responsables en Chine cette semaine

La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, se rendra à Pékin cette semaine pour rencontrer de hauts responsables chinois.

Le Trésor a déclaré que Yellen devrait discuter d’un certain nombre de questions macroéconomiques et financières, ainsi que de la manière dont les États-Unis et la Chine peuvent « gérer de manière responsable nos relations, communiquer directement sur les sujets de préoccupation et travailler ensemble pour relever les défis mondiaux ».

Un haut responsable de l’administration a déclaré aux journalistes que le voyage avait pour but « d’approfondir et d’augmenter la fréquence des communications entre nos pays à l’avenir et de stabiliser les relations, d’éviter les malentendus et d’élargir la collaboration là où nous le pouvons ».

Le responsable a toutefois noté que l’administration Biden ne s’attend pas à des percées significatives lors du voyage de Yellen. Le Trésor a déclaré qu’il fournirait plus de détails sur son voyage à une date ultérieure.

La chaîne de télévision publique chinoise CCTV a confirmé que Yellen serait en visite du 6 au 9 juillet.

Le voyage de Yellen intervient quelques semaines seulement après que le secrétaire d’État Antony Blinken a rencontré le président chinois Xi Jinping à Pékin.

Dans un discours d’avril, Yellen a souligné trois priorités économiques pour la relation américano-chinoise : garantir les intérêts de la sécurité nationale, favoriser une croissance mutuellement bénéfique et coopérer sur les défis mondiaux tels que le changement climatique et le surendettement. Le responsable a déclaré que la visite de Yellen soulignera ces objectifs.

« Nous ne cherchons pas à découpler nos économies, une cessation complète du commerce et des investissements serait déstabilisante pour nos deux pays et pour l’économie mondiale », a déclaré le responsable.

