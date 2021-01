WASHINGTON (AP) – Le Sénat a approuvé lundi la nomination par le président Joe Biden de Janet Yellen au poste de 78e secrétaire au Trésor du pays, faisant d’elle la première femme à occuper ce poste au cours des 232 ans d’histoire du département.

Yellen, ancien président de la Réserve fédérale, a été approuvé par le Sénat par un vote de 84 à 15, devenant le troisième membre du cabinet de Biden à obtenir la confirmation. Les 15 votes contre elle provenaient tous des républicains.

On s’attend à ce qu’elle joue un rôle clé pour obtenir l’approbation du Congrès du programme de secours de 1,9 billion de dollars de Biden contre le coronavirus, qui se heurte à une vive opposition de la part des républicains qui pensent que le prix est trop élevé.

S’exprimant au Sénat avant le vote, le chef de la majorité démocrate Chuck Schumer a noté que l’ancienne présidente de la Réserve fédérale avait un soutien bipartisan.

Schumer a déclaré que Yellen avait une «expérience à couper le souffle» et que le soutien à sa nomination reflétait «à quel point elle est bien adaptée pour gérer les défis économiques de notre époque … en particulier en ce moment de crise économique».

Avant l’approbation par l’ensemble du Sénat, Yellen avait reçu le soutien unanime du Comité des finances du Sénat. Les républicains du panel ont déclaré qu’ils avaient un certain nombre de désaccords politiques avec Yellen et l’administration Biden dans des domaines tels que l’augmentation des impôts sur les entreprises et les riches, mais ont estimé qu’il était important de permettre à Biden de constituer rapidement son équipe économique.

Lors de son audience de confirmation devant le Comité des finances la semaine dernière, Yellen avait fait valoir que sans action rapide, la nation était confrontée à la menace d’une «récession plus longue et plus douloureuse». Elle a appelé à une action rapide sur le programme de secours contre le virus qui fournirait 1400 dollars supplémentaires aux personnes gagnant moins de 75000 dollars par an, ainsi que des allocations de chômage accrues, une aide supplémentaire aux petites entreprises et un soutien aux villes et aux États pour éviter les licenciements.

Le plan fournit également un soutien accru pour la production et la distribution de vaccins.

« Elle peut prendre des théories économiques complexes et les mettre dans un langage compréhensible – tout en montrant un vrai cœur pour les millions d’Américains qui souffrent sans aucune faute de leur part », a déclaré le sénateur Ron Wyden, D-Ore., Avant le vote. .

Au cours de son audition de confirmation, Yellen a été confrontée à un refus substantiel du plan de la part des républicains qui ont fait valoir que le paquet était trop important, surtout à un moment où le déficit budgétaire fédéral a grimpé au-dessus de 3 billions de dollars. Ils se sont également opposés à des mesures telles qu’une augmentation du salaire minimum à 15 $ l’heure.

Le sénateur Charles Grassley, R-Iowa, a déclaré à Yellen que le plan de Biden représentait une «longue liste de réformes économiques structurelles libérales».

En tant que secrétaire au Trésor, Yellen, 74 ans, jouera un rôle central dans l’élaboration et la direction des politiques économiques de Biden. Elle entre au poste de Trésorier après de nombreuses années à occuper d’autres postes économiques de premier plan, notamment en tant que première femme à présider la Réserve fédérale de 2014 à 2018.

Économiste de formation et professeur à l’Université de Californie à Berkeley, Yellen représentera l’administration Biden dans les affaires financières mondiales et dirigera un département tentaculaire dont les responsabilités couvrent la supervision des recouvrements fiscaux de l’IRS, l’élaboration de la politique sur la réglementation bancaire et le service de contact de l’administration. avec Wall Street.

Dans ses rôles précédents, Yellen a développé une expertise dans des domaines allant des marchés du travail à la finance internationale. Publiquement, elle a souvent exprimé sa préoccupation quant à la manière dont les politiques économiques affectent les gens ordinaires, en particulier les communautés défavorisées.

Elle a obtenu des notes élevées pour sa gestion à la Fed, où elle a utilisé des taux d’intérêt historiquement bas et des achats d’obligations massifs, deux politiques initiées par son prédécesseur Ben Bernanke, pour soutenir l’économie alors qu’elle luttait pour sortir d’une profonde récession. Elle va maintenant faire face à une nouvelle crise provoquée par une pandémie mondiale.

Depuis qu’il a quitté la Fed, Yellen est un membre distingué en résidence à la Brookings Institution, un groupe de réflexion libéral de Washington.

Selon les formulaires de divulgation financière qu’elle a fournis lors de sa confirmation, elle a collecté plus de 7 millions de dollars en frais de parole au cours de plus de 50 engagements en personne et virtuels au cours des deux dernières années, y compris avec de nombreuses entreprises de Wall Street. Yellen a accepté de se récuser des décisions qui toucheraient certaines organisations financières.