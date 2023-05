Janet Yellen dit qu’un défaut serait une catastrophe économique

WASHINGTON – Le non-relèvement du plafond de la dette américaine entraînerait une « catastrophe économique », a déclaré lundi la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, sur Closing Bell: Overtime de CNBC.

Les commentaires de Yellen sont intervenus alors qu’une impasse politique sur le relèvement du plafond de la dette forçait le département du Trésor à se rapprocher dangereusement d’un scénario du pire : un éventuel défaut de paiement de la dette américaine. Cela se produirait si le Trésor devait épuiser les mesures extraordinaires qu’il a mises en œuvre plus tôt cette année pour respecter ses obligations après que les États-Unis aient atteint leur limite d’endettement statutaire de 31,4 billions de dollars.

Afin d’éviter un défaut de paiement de la dette nationale, le Congrès doit voter pour augmenter ou suspendre la limite de la dette avant que le Trésor ne soit à court de financement d’urgence. Mais avec seulement huit jours restants ce mois-ci au cours desquels la Chambre et le Sénat doivent siéger en même temps, le temps presse pour parvenir à un accord.

« S’ils ne le font pas, nous aurons une catastrophe économique et financière qui sera de notre fait, et il n’y a aucune mesure que le président Biden et le Trésor américain puissent prendre pour empêcher cette catastrophe », a déclaré Yellen dimanche sur ABC News. Cette semaine.

Le Trésor et le Bureau du budget du Congrès ont tous deux publié la semaine dernière de nouveaux rapports prédisant que ces mesures pourraient être épuisées dès le 1er juin, ce qui était plus tôt que ce à quoi Wall Street ou la Maison Blanche s’attendaient. La nouvelle date, plus rapprochée, est le résultat de recettes fiscales fédérales plus faibles que prévu en avril.

Mardi, Biden organisera une réunion à enjeux élevés à la Maison Blanche avec les quatre principaux dirigeants du Congrès: le président de la Chambre Kevin McCarthy, R-Calif., le chef de la minorité à la Chambre Hakeem Jeffries, DN.Y., le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer, DN .Y., et le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, R-Ky.