Janet Yellen commente les relations américano-chinoises lors de sa visite à Pékin

La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, s’adresse aux journalistes lors d’une conférence de presse le 9 juillet, clôturant sa visite de quatre jours à Pékin. Elle a déclaré que des pourparlers « directs, substantiels et productifs » ont placé les relations entre les deux plus grandes économies du monde sur une « base plus sûre ». Pedro Pardo | AFP | Getty Images

La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a déclaré que 10 heures de réunions avec des responsables chinois en deux jours étaient « directes, substantielles et productives » et un pas en avant pour aider à établir les relations entre les deux plus grandes économies du monde sur une « base plus sûre ». Le voyage de Yellen à Pékin intervient à un moment où Washington envisage de restreindre les investissements américains en Chine au milieu d’une bataille mondiale croissante pour la suprématie technologique. Elle est le deuxième membre du cabinet du président américain Joe Biden à se rendre à Pékin ces dernières semaines dans le cadre des efforts visant à stabiliser les liens entre les deux puissances. « Les États-Unis et la Chine ont des désaccords importants. Ces désaccords doivent être communiqués clairement et directement », a déclaré Yellen dans remarques préparées. « Mais le président [Joe] Biden et moi ne voyons pas la relation entre les États-Unis et la Chine à travers le cadre d’un conflit de grande puissance. » « Nous pensons que le monde est suffisamment grand pour que nos deux pays prospèrent. Les deux nations ont l’obligation de gérer cette relation de manière responsable : trouver un moyen de vivre ensemble et de partager la prospérité mondiale », a-t-elle ajouté.

Dans les commentaires d’un conférence de presse Pour couronner sa visite de quatre jours à Pékin, Yellen a déclaré avoir dit à ses homologues chinois que toute restriction des investissements américains à l’étranger serait « transparente » et « très étroitement ciblée ». Sinon, a-t-elle ajouté, les responsables chinois peuvent faire part de leurs préoccupations et les États-Unis, dans certains cas, s’attaqueront aux conséquences imprévues. « D’une manière générale, je pense que mes réunions bilatérales – qui ont totalisé environ 10 heures sur deux jours – ont constitué un pas en avant dans nos efforts pour asseoir les relations américano-chinoises sur des bases plus sûres », a conclu Yellen. Quelques jours à peine avant la visite de Yellen, Pékin avait imposé des restrictions à l’exportation de métaux destinés à la fabrication de puces et de ses composés, ce que le ministère chinois du Commerce prétendait avoir prévenu à l’avance aux États-Unis et en Europe. En octobre, les États-Unis ont lancé des règles radicales visant à empêcher les exportations de puces et d’outils semi-conducteurs clés vers la Chine.

Diversifier, pas découpler

Yellen a déclaré qu’elle « avait clairement indiqué que les États-Unis ne cherchaient pas à se dissocier de la Chine », lors de ses discussions avec le Premier ministre chinois Li Qiang, le vice-Premier ministre He Lifeng et d’autres hauts responsables. « Il existe une distinction importante entre le découplage, d’une part, et, d’autre part, la diversification des chaînes d’approvisionnement critiques ou la prise de mesures ciblées de sécurité nationale », a-t-elle déclaré. « Nous savons qu’un découplage des deux plus grandes économies mondiales serait désastreux pour les deux pays et déstabilisant pour le monde », a-t-elle ajouté. « Et ce serait pratiquement impossible à entreprendre. »

Le vice-Premier ministre chinois a déclaré que les discussions de samedi avec Yellen étaient « constructives » selon une lecture du gouvernement chinois. « Notant que la mise à l’épreuve de la sécurité nationale ne profite pas aux échanges économiques et commerciaux normaux, la partie chinoise a exprimé ses inquiétudes concernant les sanctions et les restrictions imposées par les États-Unis à la Chine », indique le même communiqué. « Les deux parties ont convenu de renforcer la communication et la coopération pour relever les défis mondiaux, et de continuer à maintenir les échanges et les interactions », ajoute le communiqué.

Équilibre délicat

La tâche de Yellen à Pékin était délicate. Alors qu’elle a exprimé ses inquiétudes sur « une récente augmentation des actions coercitives contre les entreprises américaines », elle a également cherché à rechercher la coopération chinoise sur des questions allant du surendettement des marchés émergents et des pays en développement au changement climatique. Ce sont des principes qu’elle a énoncés dans un discours d’avril où elle a souligné la l’importance de l’équité dans la concurrence économique des États-Unis avec la Chine.

Puis, elle avait esquissé trois priorités économiques pour les relations entre les États-Unis et la Chine : garantir les intérêts de sécurité nationale et protéger les droits de l’homme, favoriser une croissance mutuellement bénéfique et coopérer sur les défis mondiaux tels que le changement climatique et le surendettement. « Je pense que si la Chine soutenait les institutions climatiques multilatérales existantes comme le Fonds vert pour le climat et les Fonds d’investissement pour le climat aux côtés de nous et d’autres gouvernements donateurs, nous pourrions avoir un impact plus important qu’aujourd’hui », a déclaré Yellen. a dit avant une table ronde sur la finance climatique vendredi à Pékin. La visite de Yellen fait partie des efforts en cours pour stabiliser les relations américano-chinoises après des mois d’escalade des tensions. Sa visite a eu lieu quelques semaines seulement après celle du secrétaire d’État Antony Blinken le mois dernier. « Mon objectif au cours de ce voyage a été d’établir et d’approfondir des relations avec la nouvelle équipe de direction économique en place à Pékin. Nos discussions s’inscrivent dans un effort concerté plus large pour stabiliser la relation, réduire le risque de malentendu et discuter des domaines de coopération, », a déclaré Yellen samedi. Ces efforts pourraient ouvrir la voie à une rencontre entre Biden et le président chinois Xi Jinping en marge du sommet des dirigeants du G20 à New Delhi en septembre et du sommet des dirigeants de l’APEC à San Francisco en novembre. Les deux dirigeants se sont rencontrés pour la dernière fois à Bali l’année dernière. « Aucune visite ne résoudra nos défis du jour au lendemain », a déclaré Yellen. « Mais je m’attends à ce que ce voyage aide à construire un canal de communication résilient et productif avec la nouvelle équipe économique chinoise. »