Janet Yellen a raison sur le soutien du gouvernement à l’industrie des puces

Il y a beaucoup de choses dans la Bidenomics qui représentent une rupture avec le statu quo économique américain, notamment la volonté de l’administration de s’engager dans une politique industrielle en subventionnant les efforts visant à réduire la dépendance aux combustibles fossiles et à amener la fabrication de puces informatiques retour aux États-Unis.

Les économistes doutent généralement que les planificateurs gouvernementaux puissent faire en sorte que les entreprises et les travailleurs atteignent leurs objectifs de production – les mesures de la demande du marché sont des signaux d’investissement plus efficaces. Mais les marchés ne disposent pas de toutes les informations dont ils ont besoin pour obtenir ces emplois particuliers. fait. Après tout, les dommages causés par le changement climatique n’ont pas de prix, et lorsqu’il s’agit de puces, même après les pénuries survenues lors de la pandémie de covid-19, les investisseurs ne sont pas incités à prendre en compte ce qui pourrait arriver si les chaînes d’approvisionnement en silicium sont à nouveau perturbés par, disons, des guerres commerciales ou des guerres réelles.

Le gouvernement américain y réfléchit cependant beaucoup et a décidé (et non à tort) que la suprématie du silicium serait essentielle pour protéger sa position mondiale dans les décennies à venir. Cela a conduit à la loi CHIPS, un programme de dépenses de 280 milliards de dollars pour encourager davantage la fabrication de puces aux États-Unis.

Alors que des sociétés américaines comme Nvidia, Intel et Apple conçoivent des puces avancées, la plupart d’entre elles sont en réalité fabriquées à l’étranger, à Taiwan et en Corée du Sud. Les États-Unis ne représentent que environ 12% de la fabrication mondiale de puces.

Les critiques disent Washington gaspille de l’argent sur un effort qui pourrait laisser l’industrie américaine dépendante du gouvernement et donc non compétitive. Mais La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a une réponse empirique à ces préoccupations.

« Tout au long de ma carrière, je n’ai pas cru fermement à la politique industrielle en général », a-t-elle déclaré lors d’une conférence de presse.table organisée par Fortune Magazine cette semaine. « Mais je pense que si vous regardez l’industrie des semi-conducteurs et la manière dont elle a évolué à l’échelle mondiale, au fil des décennies, vous constatez d’énormes interventions gouvernementales dans pratiquement tous les pays qui jouent un rôle important. »

L’industrie américaine des semi-conducteurs trouve ses racines dans les téléviseurs et le programme spatial

Les puces en silicium sont apparues pour la première fois aux États-Unis dans les années 1950, initialement pour remplacer les tubes à vide des radios et des téléviseurs. Mais c’est la course à l’espace qui a fait des semi-conducteurs (et des ordinateurs) une réalité.

Le programme spatial américain représentait plus de 70 % de la demande mondiale de transistors jusqu’en 1965. L’objectif et les avantages ultimes du programme Apollo ont longtemps été débattus, les 283 milliards de dollars dépensés étant mis en balance avec les progrès scientifiques et les signaux géopolitiques. mais certainement Le financement des premières années de ce qui allait devenir une industrie florissante des semi-conducteurs compte pour beaucoup.

À Taiwan, le plus grand producteur mondial de puces de silicium, l’industrie des semi-conducteurs est le résultat d’une intervention directe du gouvernement, selon Genda J. Hu, un dirigeant de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company interrogé par le Académies nationales des sciences en 2003. Les décideurs politiques taïwanais ont pris la décision consciente de financer la recherche et le développement, puis ont fourni un capital de démarrage aux trois premiers fabricants de puces taïwanais, dont TSMC.

La Corée du Sud, deuxième producteur de puces, a vu son industrie émerger également avec le soutien du gouvernement, bien que dans une moindre mesure qu’à Taiwan. Mais ses fabricants de puces étaient chaebol, les grands conglomérats industriels familiaux qui coopéraient étroitement avec le gouvernement. Aujourd’hui, les décideurs politiques de Séoul ne débattent pas si pour soutenir leur industrie des puces, mais comment.

Et le Japon, qui a été le premier pays à dépasser les fabricants de puces américains dans les années 1980, a également déployé son pouvoir gouvernemental. Selon une histoire d’Intelle gouvernement japonais a aidé des entreprises privées à suivre les dépôts de brevets américains pour obtenir un avantage et a subventionné les ventes de puces à des prix artificiellement bas à l’étranger.

Aujourd’hui, tous ces pays – sans parler de la Chine, avec son vaste programme visant à prendre la tête de la fabrication de semi-conducteurs – réfléchissent à la manière de maintenir ou d’augmenter leur part du marché mondial des puces. Cela pourrait finir par être un nivellement par le bas. Mais il n’est pas clair comment l’un des participants peut se retirer, du moins pour Yellen.

« Nous nous trompons si nous pensons qu’abandonner, à toutes fins utiles, la fabrication de semi-conducteurs est une stratégie intelligente pour les États-Unis », a-t-elle déclaré.