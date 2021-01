JANET STREET-PORTER: L’un de mes rares plaisirs restants est menacé par une armée de tuteurs autoproclamés citant la « sécurité » publique

J’ai 74 ans, mais (à condition que je souris, sans froncer les sourcils) je ne pense pas que je le regarde – tout cela grâce à la marche. Pas de Botox. Pas de crème fantaisie à 100 £ le pot. Ma recette pour une bonne santé, ce sont des bottes robustes, un chapeau molletonné et un manteau chaud. Une simple promenade quotidienne. Pas de message texte. Pas de téléphone.

Quoi de plus agréable, alors que les nouvelles sont si sombres et que nous vivons dans la peur de la contagion? Maintenant, l’un de mes rares plaisirs restants est menacé par une armée de gardiens autoproclamés invoquant la «sécurité» publique.

En tant qu’ancien président du plus grand club de marche de Grande-Bretagne, The Ramblers, je suis passionné par les avantages de mettre un pied devant l’autre par tous les temps. La marche est gratuite, c’est stimulant et c’est la meilleure façon de gérer le stress. Marchez et vous avez temporairement échappé à tous les désagréments de la vie quotidienne. Je marche en silence, vidant mon esprit avant que Covid n’exerce son emprise négative sur la plupart de mes pensées pour le reste de la journée.

Ce que je ne souhaite pas rencontrer lors de ma promenade réparatrice, c’est un membre pompeux de la police qui perd son temps (et le mien) en m’imposant une amende fixe, affirmant que j’enfreins la loi, alors que tout ce que j’ai fait c’est prendre un court trajet en voiture vers un espace vert vide.

La marche élève les esprits, ne fait de mal à personne et offre la paix et un temps de contemplation. Ou il devrait le faire, à moins que vous n’ayez le malheur de résider dans une zone patrouillée par la police trop zélée du Derbyshire.

Deux amis, Jessica Allen et Eliza Moore, se sont arrangés pour se rencontrer pour une promenade au réservoir Foremark, à seulement huit kilomètres de chez eux. En arrivant dans des voitures séparées (autorisées), ils ont constaté que le parking était occupé – pas de marcheurs, mais d’agents en uniforme, qui ont rapidement condamné les deux femmes à une amende de 200 £ chacune pour avoir prétendument enfreint les règles de verrouillage en voyageant loin de chez elles pour faire de l’exercice. Ils ont été réprimandés pour avoir tenu des boissons chaudes, qui (apparemment) constituent un «pique-nique». Andrew Bridgen, leur député local, était consterné.

En fait, les directives de verrouillage spécifient que nous pouvons quitter la maison pour faire de l’exercice «localement» mais ne précisent pas ce que cela signifie.

Quant à savoir combien de temps nous pouvons faire de l’exercice, Michael Gove s’est ridiculisé l’année dernière en disant à un journaliste qu’une demi-heure devrait suffire. Aucun membre du Front Bench actuel ne semble physiquement équipé pour émettre ce genre de conseils intrusifs (et mal informés).

Il n’y a aucune raison légale pour laquelle nous ne pouvons pas conduire sur une courte distance jusqu’à un endroit vide pour faire de l’exercice, surtout si cela signifie que nous sommes moins susceptibles d’entrer en contact avec les autres. Comme pour tous les aspects de la stratégie Covid du gouvernement, Boris et ses ministres ont été extrêmement vagues sur les détails. Ils veulent que nous fassions de l’exercice car cela nous aidera à rester en dehors de l’hôpital et à aider le NHS si nous avons le malheur d’être infectés.

Le Premier ministre vante les avantages de se mettre en forme (en s’assurant que nous voyons des photos de lui courir avec son entraîneur) et de perdre du poids depuis qu’il a failli mourir du coronavirus parce qu’il était obèse.

Boris se rend compte qu’il ne peut pas être trop précis sur O we nous pouvons exercer, car trop de règles pourraient entraîner que chaque petit espace vert dans les villes soit encombré d’habitants. Il vaut mieux être vague et supposer que les gens sensés se dirigeront à une courte distance vers un endroit moins fréquenté.

Et, au fait, qu’en est-il des cyclistes? Dans quelle mesure sont-ils autorisés à faire du vélo pour «faire de l’exercice»? Pourquoi choisir des marcheurs?

Face à un grand nombre de personnes marchant dans les rues et autour de nos parcs, essayant désespérément de prendre l’air frais et d’échapper au travail à domicile et à l’école à domicile, les policiers se sont nommés des moniteurs d’exercice, enregistrant des bancs de parc, interrogeant les gens osant se promener dans un pas de manière délibérée et même arrêter les gens dans les gares pour demander pourquoi ils voyagent en train.

Les taux de criminalité pour les cambriolages ont chuté pendant le verrouillage. Comme la plupart des gens travaillent à domicile, les centres-villes sont vides, donc il y a moins de petits voleurs et de voleurs de sacs. Les radars prennent en charge avec profit tous les automobilistes qui ne respectent pas les limites car il n’y a pas de trafic.

En conséquence, la police a inventé de nouvelles tâches pour elle-même – profaner les parcs et les fronts de mer avec du ruban plastique non respectueux de l’environnement et des panneaux stratifiés nous disant de rester à l’écart. Tout cela est une perte de temps totale – du temps qu’il vaudrait mieux passer à briser de grands gangs de jeunes se rassemblant la nuit, à prévenir les coups de couteau et à surveiller exactement qui se cache autour des plats à emporter pendant des heures.

Pendant ce temps, fortement critiqué pour le début terne du déploiement du vaccin, Boris a fait à la hâte une autre de ses promesses catastrophiques – déclarant que d’ici quelques semaines, tout le monde au Royaume-Uni pourrait accéder à un point de vaccination à moins de dix miles de chez eux.

Quiconque vit dans une région rurale éloignée – les North Yorkshire Moors, le Lake District, certaines parties de Cornwall, Norfolk, les Scottish Borders et Snowdonia a dû rire aux éclats.

Dans de nombreuses régions de la campagne en dehors des parcs nationaux, vous devez conduire huit kilomètres jusqu’à un supermarché décent. Bientôt, je m’attends à ce que les camionnettes de police surveillent les arrivées dans le parking de mes Morrisons ou Tesco locaux pour s’assurer que chaque trajet implique un magasin « essentiel », pas seulement le journal quotidien, un paquet de chips et une carte à gratter.

La police dit qu’elle adopte une stratégie des «quatre E» pour s’assurer que le public respecte les règles. Engagez-vous avec les briseurs de règles, expliquez les restrictions, encouragez-nous à changer notre comportement, et si nous refusons, l’application (sanctions) suivra. Mais chaque force au Royaume-Uni a interprété les directives du gouvernement à sa manière, certaines adoptant une approche très sévère.

La police du Derbyshire a été largement critiquée lors du premier verrouillage lorsqu’elle a publié des images de drones de marcheurs dans le parc national de Peak District, une violation flagrante des libertés civiles. Lord Sumption, un ancien juge de la Cour suprême, a déclaré que c’était «honteux» et «humilié nos traditions policières».

Jusqu’à présent, plus de 32 000 amendes ont été infligées pour avoir enfreint les restrictions en Angleterre, au Pays de Galles et en Irlande du Nord. Des milliers de cas ont été rejetés par des magistrats qui disent que la police interprète mal la loi.

Alors que les infections montent en flèche à partir de la dernière variante de Covid, le plus grand nombre continue de se concentrer sur les 20-30 ans. Oui, la génération qui faisait la fête pour le Nouvel An, les gens que nous avons vus traîner dans les rues à l’extérieur des pubs et des bars à l’approche de Noël. Ce ne sont pas la majorité des gens que je vois marcher tous les jours, qui ont tendance à porter des anorak sensés. Les personnes avec des chiens, des mamans (et des papas) avec des poussettes et de jeunes enfants.

Beaucoup de choses sont écrites sur la «communauté» – mais la seule communauté dont je suis fier d’appartenir, ce sont les gens qui marchent. Mais malheur à nous si nous avons une respiration sifflante et tombons, car maintenant la police a gentiment rendu impossible de s’asseoir sur un banc et de reprendre notre souffle.

Criminaliser la marche. Ces fanatiques n’ont-ils rien de mieux à faire?