Janet Jackson surprend Sherri Shepherd dans son talk-show : vidéo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : MEGA

Animateur de talk-show lauréat d’un Daytime Emmy Award Sherri Berger J’ai eu la surprise cet après-midi ! La femme de 55 ans a été surprise par elle SHERRI producteur exécutif Jawn Murray dans l’épisode du talk-show du 16 décembre avec une apparition du seul et unique Janet Jackson. Dès que Sherri a vu Janet, 66 ans, ses yeux se sont grands ouverts et elle a crié d’excitation. « Je ne peux pas croire que vous êtes ici ! » s’est exclamée Sherri émue après avoir étreint le chanteur emblématique, qui n’a pas fait d’apparition dans un talk-show depuis des années.

Plus à propos Janet Jackson

Janet Jackson surprend Sherri Shepherd avec une apparition sur @SherriShowTV. https://t.co/eK08iAQjpZ — PopCrave (@PopCrave) 16 décembre 2022

“Tu pleures !” Janet a répondu en essuyant les larmes de Sherri. Toujours sous le choc, Sherri a déclaré que les larmes ne la dérangeaient pas et a demandé à Janet si elle était un hologramme. Passant aux choses sérieuses, Janet a déclaré qu’elle était là pour offrir un cadeau à l’actrice et personnalité médiatique agréablement surprise. Sherri a ensuite sorti une chemise noire avec une photo de Janet dessus d’un sac-cadeau de vacances, et Janet l’a informée qu’elle était invitée à voir la soirée d’ouverture de sa tournée nord-américaine 2023, Together Again Tour, quand elle débutera en avril .

« Je viendrai vous voir ! Absolument, je viendrai vous voir », a assuré Sherri à Janet après lui avoir demandé si elle avait besoin de danseurs de secours. “Je veux juste dire, vous m’avez inspirée et je me suis assise devant votre premier concert et je me suis assise dehors toute la nuit … essayant d’obtenir des billets”, a-t-elle admis. « Et je suis resté debout devant ta maison quand tu vivais à Encino toute la nuit. J’étais là-bas. Quand tu es sorti par la porte et que tu as vu tous ces gens crier ton nom, c’était moi. C’était moi.”

Cette surprise n’aurait apparemment pas pu mieux tomber ! Sherri a jailli de l’expérience passionnante aux côtés d’une publication Instagram du clip. “Donc, mon meilleur ami et producteur exécutif @JawnMurray m’a dit qu’il avait une “grosse surprise de Noël internationale” pour moi… mais jamais depuis un million d’années je n’ai pensé que c’était @JanetJackson !” elle a écrit.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





SHERRI créée en septembre après que le comédien a conclu une course de sept saisons sur La vue plus tôt cette année. Il a pris le créneau pour Le spectacle de Wendy Williamsqui s’est terminée en juin après son hôte, Wendy Williams, continue de subir plusieurs complications de santé. “Animer mon propre talk-show est un rêve devenu réalité et je suis tellement excitée d’emmener les téléspectateurs dans ce joyeux voyage”, a déclaré Sherri. Variété avant ses débuts. “Mon nouveau spectacle sera quelque chose de vraiment amusant et frais, une heure quotidienne d’évasion divertissante avec beaucoup de rires, de plaisir et de flirt alors que je donne mon point de vue sur la culture pop. Et je suis tellement heureux d’avoir une équipe de production senior aussi formidable qui aide à faire de cette magie une réalité.

Lien connexe Lié: Les frères et sœurs de Michael Jackson : de Rebbie à Janet, où sont-ils maintenant ?

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.