Janet Jackson s’exprime de manière étrange sur Kamala Harris à propos de l’héritage de la vice-présidente

Janet Jackson en sait beaucoup sur Rhythm Nation, mais elle ne sait clairement rien de l’héritage de la vice-présidente Kamala Harris.

Dans une interview tentaculaire et parfois déroutante avec Le Gardien, Jackson a fait des hypothèses sur les antécédents familiaux de Kamala Harris tout en admettant apparemment qu’elle ne savait pas de quoi elle parlait.

« Vous savez ce qu’ils auraient dit ? Elle n’est pas noire. C’est ce que j’ai entendu. Qu’elle est indienne », a-t-elle déclaré au journaliste. Lorsque le rédacteur du profil a précisé qu’elle était d’origine noire et sud-asiatique, Jackson a répondu : « Son père est blanc. C’est ce qu’on m’a dit. Je veux dire, je n’ai pas regardé les nouvelles depuis quelques jours. On m’a dit qu’ils avaient découvert que son père était blanc. »

Jackson, en faisant ses commentaires, a repris les arguments de la droite en matière de théories du complot perpétuées par le candidat républicain à la présidence Donald Trump. Lors du débat présidentiel qui s’est tenu plus tôt ce mois-ci, il a déclaré : « Je ne sais pas. Tout ce que je peux dire, c’est que j’ai lu qu’elle n’était pas noire. Et puis j’ai lu qu’elle était noire et c’est OK. L’une ou l’autre me convenait. C’est à elle de décider. » (Dans un article publié en 2011, NdT) entretien avec NPRun universitaire l’a appelé le birtherism 2.0, faisant référence à la conspiration initialement avancée par des théoriciens marginaux, qui voulaient remettre en question la légitimité de l’ancien président Barack Obama en tant que candidat en utilisant comme arme le statut d’immigrant de son père africain.)

C’est bien documenté Le père de Harris, Donald, est un professeur d’économie jamaïcain-américain à l’université de Stanford, tandis que sa défunte mère, Shyamala Gopalan, une chercheuse et scientifique renommée dans le domaine du cancer du sein, était originaire du sud de l’Inde. Ses deux parents ont émigré aux États-Unis, se rencontrant alors qu’ils étaient étudiants de troisième cycle à l’université de Californie à Berkeley.

Dans les mémoires de Harris de 2019, Les vérités que nous détenonsElle a écrit : « Ma mère, mes grands-parents, mes tantes et mon oncle nous ont inculqué la fierté de nos racines sud-asiatiques. Nos noms indiens classiques rappelaient notre héritage et nous avons été élevés avec une forte conscience et une grande appréciation de la culture indienne. »

Elle a cependant ajouté : « Ma mère comprenait très bien qu’elle élevait deux filles noires. Elle savait que sa patrie d’adoption verrait Maya [her sister] et moi en tant que filles noires, et elle était déterminée à s’assurer que nous deviendrions des femmes noires confiantes et fières.

Ailleurs dans l’interview, Jackson a fait une digression sur « toute cette histoire de trafic d’enfants qui se passe », un commentaire étrange et inattendu compte tenu de la pléthore d’allégations d’abus sexuels sur mineurs Elle a également déclaré qu’elle pensait que les États-Unis sombreraient dans le « chaos », quels que soient les résultats des élections de novembre prochain.

Jackson, un artiste multiplatine qui a influencé tout le monde, de Britney Spears à Kendrick Lamar, a été cité comme une source d’inspiration par les plus grands musiciens de R&B et de pop actuels. L’artiste cinq fois lauréat d’un Grammy a également honoré les écrans de télévision et de cinéma dans des films comme Volonté et grâce (où elle a joué son propre rôle), Notoriété, Bons moments, Professeur Nutty II : Les Klumps et Justice poétique, pour laquelle elle a obtenu une nomination à l’Oscar de la meilleure chanson originale.

La légendaire chanteuse en est actuellement à la deuxième étape de sa tournée Together Again. Son frère aîné, Tito, guitariste fondateur des Jackson 5, est décédé il y a moins d’une semaine.