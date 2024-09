Janet Jackson s’excuse pour ses propos choquants sur la couleur de peau de Kamala Harris

Votre soutien nous aide à raconter l’histoire En savoir plus Fermer Mon travail récent axé sur les électeurs latinos de l’Arizona m’a montré à quel point le journalisme indépendant est crucial pour donner la parole aux communautés sous-représentées. Votre soutien nous permet de raconter ces histoires et d’attirer l’attention sur des problèmes souvent négligés. Sans votre contribution, ces voix ne seraient peut-être pas entendues. Chaque dollar que vous donnez nous aide à continuer de mettre en lumière ces questions cruciales à l’approche des élections et au-delà. Éric Garcia Chef du bureau de Washington

Janet Jackson a présenté ses excuses après avoir affirmé que Kamala Harris n’était pas noire, faisant ainsi écho à une affirmation scandaleuse et fausse faite par le rival de Harris à la Maison Blanche, Donald Trump.

La chanteuse, âgée de 58 ans, dont le frère Tito est décédé à l’âge de 70 ans la semaine dernière, a fait ces commentaires surprenants à propos du vice-président lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle pensait du fait que les États-Unis aient leur première femme présidente noire.

Dans une nouvelle déclaration à BuzzfeedLe manager de Jackson, Mo Elmasri, a déclaré : « Elle respecte profondément la vice-présidente Kamala Harris et ses réalisations en tant que femme noire et indienne.

« Janet s’excuse pour toute confusion causée et reconnaît l’importance d’une représentation exacte dans le discours public. Nous apprécions l’occasion qui nous est donnée d’aborder ce sujet et nous resterons déterminés à promouvoir l’unité. »

L’interprète de « All for You » avait déjà déclaré : « Elle n’est pas noire. C’est ce que j’ai entendu. Qu’elle est indienne. Son père est blanc. C’est ce qu’on m’a dit. »

Janet Jackson et Kamala Harris. La chanteuse s’est excusée après avoir faussement affirmé que la vice-présidente n’était « pas noire » (Getty)

Jackson a ensuite admis qu’elle n’avait pas « regardé les nouvelles depuis quelques jours », mais qu’on lui avait dit que quelqu’un avait « découvert » que le père de Harris « était blanc ».

Harris est né en 1964 de Shyamala Gopalan, chercheuse indienne sur le cancer, et de Donald Harris, professeur d’économie noir originaire de Jamaïque.

Gopalan est décédé d’un cancer à l’âge de 70 ans en 2009. Donald Harris, 86 ans, est professeur émérite d’économie à l’Université de Stanford.

Les commentaires de Jackson font écho à ceux tenus par Trump lors d’un discours à la convention de l’Association nationale des journalistes noirs à Chicago en juillet.

L’ancien président a déclaré : «[Harris] Elle a toujours été d’origine indienne et elle ne faisait que promouvoir l’héritage indien. Je ne savais pas qu’elle était noire jusqu’à il y a quelques années, lorsqu’elle est devenue noire, et maintenant elle veut être connue comme noire.

Il a demandé : « Alors je ne sais pas, est-elle indienne ou noire ? »

Trump a ajouté : « Je respecte l’une ou l’autre, mais elle ne le fait manifestement pas, car elle était indienne depuis toujours, et puis tout d’un coup elle a fait un virage et elle est devenue noire. Je pense que quelqu’un devrait se pencher sur cette question aussi. »

Harris a parlé ouvertement de la façon dont elle a grandi en appréciant les deux origines. Elle a fréquenté l’Université Howard, une université historiquement noire à Washington, DC, et est membre d’Alpha Kappa Alpha, l’une des premières sororités noires du pays.

En 2021, elle se souvient que son père l’avait emmenée, elle et sa sœur, voir Bob Marley and the Wailers en 1978, son tout premier concert. « Nous étions assis tout en haut, à l’arrière du théâtre, et pendant que je regardais la performance, j’étais complètement émerveillée », a déclaré Harris au Washington Post à l’époque. « À ce jour, je connais les paroles de presque toutes les chansons de Bob Marley.

« Mon père, comme tant de Jamaïcains, est extrêmement fier de notre héritage jamaïcain et a inculqué cette même fierté à ma sœur et moi », a déclaré Harris au média. « Nous aimons la Jamaïque. Il nous a appris l’histoire de notre pays d’origine, les luttes et la beauté du peuple jamaïcain, ainsi que la richesse de sa culture. »